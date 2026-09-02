Pio Esposito prolunga in nerazzurro fino al 2032

L’Inter ha blindato Francesco Pio Esposito con un nuovo contratto fino a giugno 2032. «Sono felice di rinnovare con il club. Andiamo avanti a lavorare come sempre», le parole del giovane centravanti italiano all’arrivo in sede. Si parlava da tempo del rinnovo, è arrivato nel corso dell’ultimo giorno di calciomercato, che l’Inter ha passato a guardare gli ultimi colpi delle altre, dopo aver concluso le proprie operazioni con largo anticipo. Pio Esposito ha firmato un contratto fino al 2032 con un ingaggio da calciatore importante, quale è diventato rapidamente in nerazzurro: una base intorno ai 2,5 milioni annui che con l’aggiunta dei premi legati a obiettivi di squadra e individuali potrà salire fino a quota 3 milioni.