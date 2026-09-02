Padova, gambiano semina il panico con un coltello: "Allah Akbar!"

È stato arrestato dalla Polizia a Padova un cittadino gambiano di 27 anni, richiedente asilo, che questa mattina, mercoledì 2 settembre, si aggirava nel piazzale della stazione ferroviaria brandendo un coltello da cucina lungo 27 centimetri, di cui 15 di lama. L'uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, avrebbe opposto resistenza al momento del fermo, procurando lievi lesioni a uno degli agenti intervenuti. L'allarme è scattato poco prima delle 9, quando un passante ha segnalato alla pattuglia delle Unità operative di pronto impiego (Uopi) la presenza di un uomo armato di coltello nei pressi del porticato della stazione. I poliziotti delle Uopi, delle Volanti e del servizio di vigilanza rafforzata hanno individuato il 27enne e gli hanno intimato di lasciare l'arma.

L'uomo l'ha inizialmente appoggiata a terra, mantenendola però nella propria disponibilità, rendendo necessario l'intervento degli agenti per immobilizzarlo. Durante la colluttazione il 27enne avrebbe tentato più volte di divincolarsi, provocando a un poliziotto un'escoriazione al gomito e a una mano, giudicata guaribile in tre giorni. Al momento del fermo, riferisce ancora la Questura, l'uomo avrebbe inoltre gridato ripetutamente "Allah Akbar". Il 27enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e false generalità. È stato posto a disposizione della Procura di Padova per il giudizio direttissimo.