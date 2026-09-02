Carta prepagata, attenzione: quando rischi il processo per riciclaggio

Cosa fa scattare il riciclaggio come delitto consumato? Basta solo che sia attivata la carta prepagata sulla quale sono accreditati soldi frutto di un reato: il delitto ex articolo 648-bis, infatti, è a forma libera e non richiede che il bene sia trasformato o reinvestito nel circuito economico. Al contrario, il fatto che i proventi di una truffa siano divisi tra più intestatari della postepay è sufficiente a ostacolare l’accertamento della provenienza illecita del denaro. Come riporta Italia Oggi, diventa così definitiva la condanna inflitta agli imputati: due anni e otto mesi di reclusione, più 4 mila euro di multa e la confisca anche per equivalente.

Cosa non giova alla difesa? Dedurre che potrebbe solo configurarsi il reato di riciclaggio. Inoltre, la ricezione di una parte soltanto del denaro frutto della truffa, infatti, rende di per sé più difficile identificare la provenienza illecita. Il motivo? Scatta il frazionamento della somma originaria. E questo ostacola la tracciabilità del profitto derivante dal reato presupposto. Ma non finisce qui.

Per far sì che si configuri il reato, il bene non deve essere per forza trasformato o modificato negli elementi tipici che lo identificano. Facciamo un esempio. Si tratta di un autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti - spiega ancora Italia Oggi -, pur se eseguito attraverso il trasferimento dei soldi di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, intestato a una persona diversa e acceso presso un differente istituto di credito. E nel caso specifica si parla anche di "dolo" a carico dell'imputato. L’imputato, di condizioni non abbienti, attiva la carta poco prima di ricevere la somma e non compie movimenti in seguito. In questo caso si parla solo di un "prestanome". Deve quindi ritenersi sia consapevole che l’accredito sulla postepay a lui intestata ha "natura dissimulatoria" e che quindi sta ricevendo denaro "di provenienza delittuosa".