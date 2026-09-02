Torino, bengalese molesta 13enne? La toga sfotte Nordio: "Che c'annamo a fa'"

Ha molestato una 13enne e nel giro di poche ore è stato scarcerato. Oltre alla decisione del Gip di rilasciare il 42enne bengalese, a far discutere è l'avvocato Roberto Capra. Il presidente della Camera penale del Piemonte occidentale, proprio in merito al caso della scarcerazione, fa ironia contro Carlo Nordio. "Ma che c'annamo a fa' di nuovo a Torino", è il testo satirico in simil-romanesco, che contiene un dialogo immaginario fra due ispettori del Ministero della Giustizia, pubblicato da Capra.

Torino, abusa di una 13enne e viene subito liberato? Anm-choc, attacco a Meloni Continua a essere tranquillamente a spasso - con il solo obbligo di firma - il bengalese di 42 anni che ha abusato ...

Poi nel testo compaiono due personaggi, Tore e Ispe, che discutono della probabile inutilità dell'ispezione nel tribunale del capoluogo piemontese annunciata dal ministro della Giustizia. "Che poi 'Carlè' (così viene chiamato il Guardasigilli - ndr) non ha fatto pure il giudice anni fa? Lo saprà che si può scarcerare uno prima del processo e che 'sta udienza di convalida del fermo non è un processo". "Se sarà dimenticato tutto". Tore e Ispe ipotizzano che verranno mandati a Torino "sennò Vannacci prenne più voti di questi (la maggioranza di governo - ndr) perché se mette a di' che dobbiamo fa' i rastrellamenti come quando c'era Lui". I due ispettori concludono che resteranno "acquattati" a Roma "tanto domani ne capita un'altra e tutti si dimenticano".

Torino, la 13enne molestata dal bengalese al minimarket: "Mi toccava il seno e diceva buono..." "Quando stavo per pagare, alla cassa, mi ha chiesto se volevo degli snack o altre bibite in regalo. Ho rifiutato, i...