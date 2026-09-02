Meteo, il primo folle weekend di settembre: la mappa delle temperature estreme

No, il grande caldo non è ancora finito. Nemmeno l'inizio di settembre concederà una tregua allo Stivale. In particolare il prossimo e imminente weekend. A determinare il nuovo rialzo delle temperature sarà l'espansione di un anticiclone subtropicale, destinata a riportare valori tipicamente estivi su gran parte della Penisola. Le massime torneranno diffusamente sui 33-35 gradi, con punte di 37-38 tra Pianura Padana e Calabria. Sulle Alpi, intanto, lo zero termico salirà oltre quota 4.500 metri. A spiegare cosa attende l'Italia nei prossimi giorni è Bernardo Gozzini, climatologo del Cnr: "Per i prossimi giorni ci aspettiamo temperature in rialzo e bel tempo fino a martedì, con qualche episodio di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennini". Numeri alla mano, Milano potrebbe arrivare a 34-35°C, avvicinandosi al record assoluto di settembre di 34,6°C, raggiunto a Brera il primo settembre 2024. Roma, invece, potrebbe toccare i 35-36 gradi, con il primato mensile di 35,6°C, registrato il 3 settembre 1982 e nuovamente il 7 settembre 2024, nel mirino.

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Gozzini invita però a non parlare di una nuova emergenza: "Non sarà un'ondata di calore come quelle passate". E aggiunge: "non avremo particolare afa né polvere sahariana. Anche le temperature minime si manterranno più fresche rispetto ai mesi scorsi". Il calo delle ore di luce, ormai evidente, contribuirà infatti a rendere più miti le notti. Resta tuttavia una possibilità: "Non è però escluso che si possa vivere ancora qualche notte tropicale nella Pianura Padana durante il weekend". La svolta dovrebbe arrivare tra il 9 e il 10 settembre, quando aria più fresca dal Nord Europa raggiungerà progressivamente prima il Settentrione e poi il resto d'Italia. "Si tratta di una perturbazione abbastanza organizzata che farà un rapido passaggio, portando un abbassamento consistente delle temperature sotto i 30 gradi e possibili eventi temporaleschi, localmente anche intensi", spiega Gozzini.

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