Meteo, il primo folle weekend di settembre: la mappa delle temperature estreme

No, il grande caldo non è ancora finito. Nemmeno l'inizio di settembre concederà una tregua allo Stivale. In particolare il prossimo e imminente weekend. A determinare il nuovo rialzo delle temperature sarà l'espansione di un anticiclone subtropicale, destinata a riportare valori tipicamente estivi su gran parte della Penisola. Le massime torneranno diffusamente sui 33-35 gradi, con punte di 37-38 tra Pianura Padana e Calabria. Sulle Alpi, intanto, lo zero termico salirà oltre quota 4.500 metri.
A spiegare cosa attende l'Italia nei prossimi giorni è Bernardo Gozzini, climatologo del Cnr: "Per i prossimi giorni ci aspettiamo temperature in rialzo e bel tempo fino a martedì, con qualche episodio di instabilità pomeridiana su Alpi e Appennini". Numeri alla mano, Milano potrebbe arrivare a 34-35°C, avvicinandosi al record assoluto di settembre di 34,6°C, raggiunto a Brera il primo settembre 2024. Roma, invece, potrebbe toccare i 35-36 gradi, con il primato mensile di 35,6°C, registrato il 3 settembre 1982 e nuovamente il 7 settembre 2024, nel mirino.
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Gozzini invita però a non parlare di una nuova emergenza: "Non sarà un'ondata di calore come quelle passate". E aggiunge: "non avremo particolare afa né polvere sahariana. Anche le temperature minime si manterranno più fresche rispetto ai mesi scorsi". Il calo delle ore di luce, ormai evidente, contribuirà infatti a rendere più miti le notti. Resta tuttavia una possibilità: "Non è però escluso che si possa vivere ancora qualche notte tropicale nella Pianura Padana durante il weekend".
La svolta dovrebbe arrivare tra il 9 e il 10 settembre, quando aria più fresca dal Nord Europa raggiungerà progressivamente prima il Settentrione e poi il resto d'Italia. "Si tratta di una perturbazione abbastanza organizzata che farà un rapido passaggio, portando un abbassamento consistente delle temperature sotto i 30 gradi e possibili eventi temporaleschi, localmente anche intensi", spiega Gozzini.
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Quanto durerà? "E' ancora troppo presto per dire se segnerà la fine dell'estate, perché negli ultimi anni il mese di settembre ci ha abituati ad avere dei colpi di coda estivi". E infatti il bel tempo potrebbe già tornare venerdì 11, con temperature forse ancora superiori alla media. Sullo sfondo, resta il mare, ancora molto caldo: un surplus di energia che potrebbe condizionare anche il meteo dell'autunno.