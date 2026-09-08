Report, Roberto Rigoli: "Accusato di corruzione, vita rovinata". Il medico a cui Ranucci non ha mai chiesto scusa

«Quando mia mamma, che ha 99 anni ed è in splendida forma, ha saputo che Ranucci faceva un comizio ad Asiago, dov’è nata e cresciuta, si è agitata. È stato come se casa sua venisse violata. Io pur controvoglia sono andato a sentire cosa diceva. Ha terminato l’esibizione dicendo “Noi di Report raccontiamo sempre la verità”. Non ce l’ho più fatta, mi sono alzato e l’ho contestato ricordandogli il mio caso. Non sono un provocatore, non avevo programmato niente, ma non potevo restare in silenzio».

Roberto Rigoli, 69 anni, prima di finire nel tritacarne mediatico-giudiziario era coordinatore delle microbiologie del Veneto e vicepresidente nazionale dei microbiologi clinici. È stata una delle figure di riferimento durante la pandemia. «Sono entrato la prima volta in un reparto di microbiologia a 8 anni, mi ha portato mio papà, uno dei fondatori della microbiologia in Italia. Mi rattrista molto che sia morto prima di sapere che ero stato assolto da ogni accusa».

Rigoli è stato indagato per corruzione, il primo dei capi d’accusa a cadere. Poi per depistaggio e falso ideologico, cadute anche queste: “Il fatto non sussiste”, articolo 530 del codice di procedura penale. «Report mi ha sbattuto in tivù il 2 gennaio 2023. Otto giorni dopo, il 10 gennaio, ci sarebbe stata l’udienza in cui il giudice doveva decidere sul mio rinvio a giudizio: ma come faceva quel giudice, visto il terremoto scatenato dalla trasmissione, a valutare serenamente?».