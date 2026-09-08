Mestre, a scuola sono rimasti solo bengalesi: italiani in fuga, un caso politico

Dall'istituto comprensivo "Caio Giulio Cesare" se ne sono andati tutti, o quasi. La scuola è rimasta improvvisamente senza personale e gli studenti italiani sono quasi del tutto scomparsi. Il motivo? Circa il 98% degli studenti iscritti è di origine straniera. Un aspetto che impatta fortemente sulla qualità dell'istruzione, ma anche sulle condizioni di lavoro del personale. Per i collaboratori scolastici e amministrativi, la criticità principale riguarda la comunicazione con le famiglie: i genitori dei ragazzi non hanno nemmeno una conoscenza di base dell'italiano e questo rende ogni interazione molto più complicata. Non c'è dunque da sorprendersi se, dopo la scadenza del contratto il 31 agosto, gran parte del personale Ata ha rinunciato alla riconferma del posto.

Come detto, però, la fuga non riguarda soltanto il personale. Anche gli studenti italiani sono sostanzialmente spariti: per loro, studiare al "Caio Giulio Cesare" significherebbe infatti seguire un percorso didattico che, necessariamente, deve essere adattato alle esigenze degli alunni stranieri, le cui competenze linguistiche in italiano sono limitate. Una situazione che inevitabilmente incide sui tempi e sulla qualità del percorso di apprendimento.