Futuro Nazionale, "questione di ore": le purghe di Vannacci, secondo espulso in poche ore?

Futuro Nazionale mette alla porta un altro suo esponente. Dopo l'espulsione di Luca Sforzini, il partito di Roberto Vannacci mette nel mirino anche Stefano Ruvolo. "Questione di ore", riporta l'Adnkronos, e l'imprenditore fondatore di 'Patto per l'Italia' che ha stretto un'alleanza politica con l'ex capo della Folgore sarà cacciato. Secondo gli ultimi boatos raccolti in Transatlantico, a Montecitorio, la lettera ufficiale è già pronta e sta per partire.
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Il motivo? Da Ruvolo sono state troppe le critiche alla linea di Futuro Nazionale espresse negli ultimi giorni. Eppure l'espulsione di Ruvolo potrebbe rivelarsi un boomerang. La sede nazionale del partito, quella in via in Lucina 17 allo stesso pianerottolo della sede di Forza Italia, infatti, è stata prestata a Fn proprio da Ruvolo che potrebbe rivendicarne il possesso. L'espulsione di Ruvolo arriva dunque dopo quella di Sforzini, presidente di Rinascimento nazionale, think tank di riferimento di Vannacci.
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"Leggo e apprendo così dalle agenzie di stampa della mia espulsione da Futuro Nazionale. Evidentemente a Vannacci i grilli parlanti non piacciono e le cornacchie nere, che si sono ormai impossessate della gestione del partito, amano lanciarli contro il muro. Ma i fatti hanno la testa dura. E io non sono disposto, per quieto vivere o per convenienza (essendo detentore della tessera numero 18 del partito - fra i primi ad aderire a Fnv convinto che fosse un veicolo per introdurre un nuovo modo di fare politica), ad accettare disvalori propagandati come valori", è il post Facebook di Sforzini arrivato dopo l'espulsione.