Futuro Nazionale, "questione di ore": le purghe di Vannacci, secondo espulso in poche ore?

Futuro Nazionale mette alla porta un altro suo esponente. Dopo l'espulsione di Luca Sforzini , il partito di Roberto Vannacci mette nel mirino anche Stefano Ruvolo . "Questione di ore", riporta l'Adnkronos, e l'imprenditore fondatore di 'Patto per l'Italia' che ha stretto un'alleanza politica con l'ex capo della Folgore sarà cacciato. Secondo gli ultimi boatos raccolti in Transatlantico, a Montecitorio, la lettera ufficiale è già pronta e sta per partire.

"Leggo e apprendo così dalle agenzie di stampa della mia espulsione da Futuro Nazionale. Evidentemente a Vannacci i grilli parlanti non piacciono e le cornacchie nere, che si sono ormai impossessate della gestione del partito, amano lanciarli contro il muro. Ma i fatti hanno la testa dura. E io non sono disposto, per quieto vivere o per convenienza (essendo detentore della tessera numero 18 del partito - fra i primi ad aderire a Fnv convinto che fosse un veicolo per introdurre un nuovo modo di fare politica), ad accettare disvalori propagandati come valori", è il post Facebook di Sforzini arrivato dopo l'espulsione.