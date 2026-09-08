Padova, un'auto nel fiume con un cadavere dentro: "Mani legate", la scoperta choc

Scoperta terribile nel fiume Tergola in zona San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova: dall'acqua è emersa un'auto senza targa, una Fiat Bravo Nera, con un cadavere all'interno, sul sedile posteriore. Si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 45 e i 55 anni di cui non si conosce ancora l'identità perché non sono stati trovati i suoi documenti. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che sia stato ucciso a colpi di arma da fuoco.
La vittima aveva le mani legate e si trovava dietro i sedili posteriori, come se fosse stata caricata dal baule. Il suo corpo, inoltre, sarebbe stato in parte nascosto. Infatti, era coperto da alcuni pezzi di pneumatico. Mentre altri due pneumatici sono stati trovati dentro la macchina. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio, che ha notato la vettura emergere dal fiume.
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Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per capire cosa sia successo e anche per risalire all'identità del proprietario dell'auto, a cui erano state tolte le targhe. Per farlo, gli inquirenti starebbero lavorando sul numero di matricola. Secondo quanto si è appreso, inoltre, i militari starebbero recuperando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, così da provare ad avere un quadro più preciso sui movimenti dell'auto, che potrebbe essere stata gettata nel fiume nella notte.