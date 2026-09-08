Quarta Repubblica, Sallusti a valanga su Ranucci: "Uno così non può uscire di casa!"

A Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si discute del caso Ranucci, destituito dalla conduzione della trasmissione d’inchiesta Report su Rai3 e rimpiazzato da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Tra gli ospiti c’è, in collegamento, Alessandro Sallusti, giornalista e scrittore, direttore di Libero. Sallusti, incalzato dal conduttore, accusa Ranucci di aver tradito il suo stesso Paese, per aver accusato il governo di essere il mandante dell’attentato nei suoi confronti: “In Commissione antimafia, cioè in un luogo istituzionale d'inchiesta, Ranucci ha ipotizzato che il mandante fosse stato il governo, nella persona del sottosegretario Fazzolari. Allora uno che dice una roba del genere - e poi si scopre che è il suo amico Lavitola - non è che non può più condurre Report, non dovrebbe più uscire di casa, questo voglio dire…”.

Poi, Sallusti è sgomento quando si parla di Valter Lavitola che, nonostante si sia dimostrato un traditore nei confronti di quello che riteneva un suo caro amico, continua ad essere difeso dallo stesso Ranucci: “Siamo di fronte a un caso o di sindrome di Stoccolma, che è una sindrome abbastanza diffusa, cioè di innamorarsi dei propri carnefici, oppure semplicemente non può farlo. Perché l'avvocato gli ha detto di non farlo. Non lo so se gliel'ha detto l'avvocato, magari lui stesso sa di non poter attaccare Lavitola, perché noi non sappiamo Lavitola cosa sa di Ranucci e cosa sa degli anni trascorsi insieme”.