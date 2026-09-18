Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli smaschera i giudici: "Cosa vogliono davvero"

«Quello che non vedo è la solerzia, l’attenzione dei servizi sociali nel cercare di risolvere i problemi. Al contrario, abbiamo dei servizi che giudicano e censurano e non mi pare che questa sia la loro funzione». Giuseppe Masciulli, il sindaco di Palmoli, è uno schietto che dice le cose come stanno. È anche un amministratore locale molto attento che conosce alla perfezione l’ente che guida, cita a memoria date e numeri, episodi e documenti e oramai, sull’infinita questione della “famiglia del bosco” non è disposto a fare sconti a nessuno.

È stato lui, infatti, lunedì, a occuparsi personalmente della preparazione per l’incontro che i Birmingham - Trevallion avrebbero dovuto avere nella casa che (manco a farlo apposta) il suo Comune ha dato loro in comodato d’uso: doveva essere un primo passo verso il ritorno alla normalità, un tassello di quella gradualità di cui tutte le carte del faldone parlano, è finito come l’ultimo episodio contestato in questa epopea contestatissima perché all’ultimo si è optati per un ritorno nella struttura protetta di Vasto.