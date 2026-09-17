Scramble, due jet dell'Aeronautica decollano contro aerei russi: terrore in Europa

Un altro episodio allarmante: i venti di guerra spirano sempre più forti. Allerta in Lituania. Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air "Baltic Thunder III" dell'Aeronautica Militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 settembre, da Šiauliai, in modalità scramble. Il tutto è avvenuto nell'ambito della missione Nato di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. È quanto apprende e riferisce l'Ansa che cita fonti informate. L'operazione è stata coordinata attraverso il Combined Air Operarion Centre della Nato a Uedem, in Germania.