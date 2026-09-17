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Sigfrido Ranucci

Firenze, infiltrazione agli Uffizi: acqua sul Bacco del Caravaggio

giovedì 17 settembre 2026
Firenze, infiltrazione agli Uffizi: acqua sul Bacco del Caravaggio

1' di lettura

Il maltempo determina danni difficili anche solo da immaginare. Siamo a Firenze, dove un'infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi si è presentata esattamente sotto il lucernario della sala che ospita sette dipinti del Settecento, compreso il Bacco del Caravaggio, bagnato sulla vetrina protettiva. Non si registrerebbero danni all'opera, ma le verifiche sono in corso.

La violenta ondata di maltempo, accompagnata da vento, pioggia e grandine, ha provocato disagi in diverse zone della città, con numerose richieste di intervento. Vigili del fuoco e polizia municipale sono al lavoro, anche se al momento non vengono segnalate emergenze.

A dare la misura dell'intensità del temporale sono i dati delle stazioni meteorologiche dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli: in un'ora sono caduti circa 45 millimetri di pioggia. Le raffiche hanno raggiunto i 38,9 km/h a Boboli e i 25,6 km/h nella zona dell'Università.

Tra le conseguenze più significative, l'evacuazione degli uffici del deposito Ataf in viale dei Mille, resa necessaria dagli allagamenti. Sulla vicenda interviene il consigliere della lista Schmidt, Massimo Sabatini: "Ci lascia stupefatti, avviene dopo anni di lavori di adeguamento e ripristino della struttura".

Disagi anche sul fronte dell'energia elettrica: dalle 13 sono state segnalate interruzioni nella zona di Campo di Marte.

L'allerta resterà in vigore fino alle 20 di venerdì. Nel frattempo, la sala operativa della Protezione civile comunale continuerà a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e le eventuali criticità sul territorio.

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