Famiglia nel bosco, assistente sociale accusata dai colleghi: gioca sporco contro i bimbi?

A riferire dell’apertura del fascicolo è Il Centro, secondo cui il Collegio territoriale di disciplina contesta in via preliminare una possibile violazione di diversi articoli del codice deontologico. L’indagine nasce da due segnalazioni: una presentata dalla presidente dell’Ordine per verificare il corretto esercizio della professione, anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa, e una depositata dagli ex legali dei genitori.

Nell’esposto della famiglia vengono contestati alla professionista presunti comportamenti non imparziali, giudizi sul modello educativo adottato dai genitori e possibili violazioni dei principi relativi al rapporto con gli assistiti, alla riservatezza e alla comunicazione con i media.

La vicenda si inserisce in un rapporto già fortemente deteriorato tra la famiglia e i servizi sociali. Dal marzo scorso gli incontri tra i tre bambini e la madre, Catherine Birmingham Trevallion, sono regolati dalle disposizioni del Tribunale, dopo il suo allontanamento dalla casa famiglia di Vasto che ospita i figli.

Parallelamente, i giudici hanno disposto un graduale riavvicinamento dei minori alla famiglia e il loro progressivo rientro a Palmoli. Nei prossimi giorni i bambini inizieranno inoltre a frequentare una scuola pubblica a Vasto. Il procedimento disciplinare è ancora nella fase preliminare. D’Angelo potrà presentare le proprie deduzioni e fornire chiarimenti sulle contestazioni, che al momento restano ipotesi da verificare.