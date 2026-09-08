Famiglia nel bosco, assistente sociale accusata dai colleghi: gioca sporco contro i bimbi?

L’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Veruska D’Angelo, la professionista che segue il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli, nel Chietino, al centro della vicenda dei tre minori allontanati dalla loro abitazione lo scorso novembre.
A riferire dell’apertura del fascicolo è Il Centro, secondo cui il Collegio territoriale di disciplina contesta in via preliminare una possibile violazione di diversi articoli del codice deontologico. L’indagine nasce da due segnalazioni: una presentata dalla presidente dell’Ordine per verificare il corretto esercizio della professione, anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa, e una depositata dagli ex legali dei genitori.
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Nell’esposto della famiglia vengono contestati alla professionista presunti comportamenti non imparziali, giudizi sul modello educativo adottato dai genitori e possibili violazioni dei principi relativi al rapporto con gli assistiti, alla riservatezza e alla comunicazione con i media.
La vicenda si inserisce in un rapporto già fortemente deteriorato tra la famiglia e i servizi sociali. Dal marzo scorso gli incontri tra i tre bambini e la madre, Catherine Birmingham Trevallion, sono regolati dalle disposizioni del Tribunale, dopo il suo allontanamento dalla casa famiglia di Vasto che ospita i figli.
Parallelamente, i giudici hanno disposto un graduale riavvicinamento dei minori alla famiglia e il loro progressivo rientro a Palmoli. Nei prossimi giorni i bambini inizieranno inoltre a frequentare una scuola pubblica a Vasto. Il procedimento disciplinare è ancora nella fase preliminare. D’Angelo potrà presentare le proprie deduzioni e fornire chiarimenti sulle contestazioni, che al momento restano ipotesi da verificare.