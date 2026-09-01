Famiglia nel bosco, niente ricongiungimento immediato: le tappe e la mossa di Pillon

Un piccolo passo in avanti per la famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha dato il via libera a un ricongiungimento progressivo dei tre figli minori della coppia anglo-australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. I giudici hanno disposto che "gli incontri protetti" avvengano "alternandoli tra lo spazio neutro e l’abitazione dei genitori, con facoltà di recarsi anche presso le pertinenze dell’originaria abitazione, in modo da consentire ai minori di vedere i loro animali" e che il servizio sociale "regolamenti i rapporti dapprima con rientri senza pernotto di maggior durata alla presenza dell’educatore e, dopo almeno un mese di regolare frequenza scolastica, valuti l’opportunità di rientri presso i genitori dei minori nel fine-settimana". L'obiettivo è che i bimbi, successivamente, possano lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.

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A spiegare come funzioneranno i nuovi incontri, anche Simone Pillon, difensore dei coniugi Trevallion: "Il programma prevede che da subito inizino gli incontri presso le due case di Palmoli, quindi sia la casa del comune sia la proprietà dove ci sono gli animali della piccola fattoria della famiglia. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti durante il fine settimana e alla fine di ottobre, il 30 di ottobre, ci sarà il termine per ulteriori memorie e lì poi ci sarà la decisione sull'eventuale rientro".

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