Meteo, Mario Giuliacci mette in guardia gli italiani: "Rovesci e temporali, ecco dove"

Il weekend del 19 e 20 settembre sarà caratterizzato da un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Come riporta il colonnello mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , una debole area depressionaria in transito sul Mediterraneo manterrà condizioni di instabilità sulle regioni centrali e meridionali e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord sarà protetto dall’espansione dell’alta pressione di origine atlantica. Proprio il rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre potrebbe rappresentare l’inizio di una fase più stabile, destinata ad estendersi progressivamente a gran parte della Penisola nel corso della prossima settimana.

La giornata di sabato 19 settembre vedrà rovesci e temporali sparsi soprattutto al Centro-Sud. Le aree maggiormente interessate saranno Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e i settori orientali della Sardegna, dove non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento. Nel corso della serata l’instabilità tenderà a spostarsi ulteriormente verso sud, coinvolgendo anche Calabria e Sicilia.

Decisamente diverso il quadro sulle regioni settentrionali, dove l’alta pressione garantirà condizioni più stabili, cieli in prevalenza sereni e ampie schiarite. Le temperature resteranno gradevoli e leggermente superiori alle medie stagionali, nonostante l’avvicinarsi dell’autunno.

Domenica 20 settembre gli ultimi effetti del peggioramento interesseranno ancora il Sud e le due Isole Maggiori. Su Sicilia, Sardegna e parte del Mezzogiorno peninsulare saranno possibili nuovi rovesci e temporali, localmente intensi. A favorire i fenomeni sarà anche il calore ancora accumulato dalle acque del Mediterraneo, con temperature superiori alla norma.

Al Nord, invece, proseguirà il tempo stabile e mite. Tra Pianura Padana e Centro Italia le temperature saranno ancora elevate: Torino, Milano e Venezia potranno raggiungere i 27-28°C, mentre Firenze e Roma toccheranno valori vicini ai 29-30°C.