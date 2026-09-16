Meteo, Giuliacci: "Nubifragi, grandine, bombe d'acqua". Weekend da allarme rosso

Dimenticatevi le belle giornate e il clima estivo. Da giovedì 17 settembre l'anticiclone delle Azzorre si ritira e il nuovo ciclone invia fresche e temporalesche correnti nord-atlantiche, prima al nord e poi anche al sud Italia. Risultato? Temperature in calo e ovunque sotto i 30°C. A spiegarlo è il team di Mario Giuliacci. "All'inizio del fine settimana un impulso di aria instabile darà origine a una depressione sul Mar Tirreno, responsabile di un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulla Sicilia. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità grazie al contributo energetico fornito da mari ancora più caldi della media stagionale", si legge secondo le previsioni. Insomma, non si escludono nubifragi e temporali.