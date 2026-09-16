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Meteo, Giuliacci: "Nubifragi, grandine, bombe d'acqua". Weekend da allarme rosso

mercoledì 16 settembre 2026
Meteo, Giuliacci: "Nubifragi, grandine, bombe d'acqua". Weekend da allarme rosso

1' di lettura

Dimenticatevi le belle giornate e il clima estivo. Da giovedì 17 settembre l'anticiclone delle Azzorre si ritira e il nuovo ciclone invia fresche e temporalesche correnti nord-atlantiche, prima al nord e poi anche al sud Italia. Risultato? Temperature in calo e ovunque sotto i 30°C. A spiegarlo è il team di Mario Giuliacci. "All'inizio del fine settimana un impulso di aria instabile darà origine a una depressione sul Mar Tirreno, responsabile di un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulla Sicilia. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità grazie al contributo energetico fornito da mari ancora più caldi della media stagionale", si legge secondo le previsioni. Insomma, non si escludono nubifragi e temporali. 

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Una situazione, quella del weekend, ben diversa al Nord, dove la rimonta del promontorio di alta pressione garantirà condizioni più stabili e soleggiate. Le regioni settentrionali potranno infatti contare su ampie schiarite e un contesto meteorologico generalmente tranquillo.

Nella giornata di domenica, poi, il vortice depressionario tenderà a spostarsi rapidamente verso sud-est, concentrando gli ultimi fenomeni sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia, in particolare lungo i versanti ionici e tirrenici. Anche in questo caso le temperature caleranno.

Qui le previsioni dettagliate del team di Mario Giuliacci

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meteo
mario giuliacci

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