Mario Giuliacci perde la testa: "Str***, inutile, Daniele del ca*** vai a casa"

"Senti Daniele... va a casa tua e fatti i cazz*** tuoi". Mario Giuliacci si è sfogato, come mai in precedenza, contro tutti coloro che lo hanno insultato per alcune previsioni non azzeccate. Il colonnello meteorologo ha risposto a un suo follower in un video postato su Instagram. E non ha risparmiato pesanti insulti. "Va a casa tua e fatti i cazz*** tuoi capito. Io non ho bisogno dei tuoi consigli capito? Se volete fare i maleducati, caro Daniele del cazz*** ti mando a casa... hai capito? Chiaro? Sparisci perfavore. Viene qua e vengono a offendere. Adesso io faccio lo stesso con questa gente inutile no? Perché vengono qui? Perché vogliono un po' di visibilità. Daniele, ti ho citato perché sei uno stron***".

Sotto al video sfogo di Giuliacci in tanti hanno lasciato commenti a sostegno del colonnello: "Questi non prevedono quello che faranno tra 10 secondi, figurarsi prevedere il tempo. Non li consideri o contrariamente QUERELI", "Colonnello,non si arrabbi con certi elementi non ne vale la pena... grazie sempre per le previsioni e buona serata", "Mario lasciali perdere. Ti fanno star male. Se li ignori è meglio credimi. Buona serata e grazie x le tue previsioni", "Colonello che successo lei e un grande sempre grazie", "Colonnello lei è un gran signore d’altri tempi. Immagino che ci soffra con gli imbec*** ma lei è un signore immenso, gli imbecilli hanno una vita vuota e triste mi creda! La abbraccio".