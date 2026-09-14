Meteo Giuliacci, arriva il ciclone B2: ecco dove si scatenano le tempeste

Maltempo in atto con un ciclone mediterraneo: la Sicilia è sotto assedio e la super cella con nubifragi e temporali punta ora verso la Calabria. Nel frattempo si conferma la fine dell’ondata di caldo nord-africano, come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel video pubblicato domenica 13 settembre 2026 sui canali social "Meteo Giuliacci". "Questo non significa che non farà caldo perché il nostro organismo avverte caldo già a temperature superiori a 25° e siccome in questo periodo le temperature oscilleranno tra 25 e 30° C ovviamente sentiremo caldo", precisa il meteorologo.Il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre porterà un temporaneo rinfrescamento anche al Sud tra sabato e domenica.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, con il cielo sereno, le temperature risaliranno ma resteranno perlopiù sotto i 30°C al Centro-Nord, con qualche punta di 30-32°C sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.Una nuova svolta fresca è attesa tra il 16 e il 19 settembre con l’arrivo di una perturbazione atlantica. "Il 16 questa perturbazione porterà temporali sulle regioni di nord-est e centrali", spiega Giuliacci. Tra il 17 e il 18 sono previsti rovesci e temporali sparsi al Sud.

Le piogge, di modesta entità (sotto i 10-15 millimetri), interesseranno gran parte d’Italia tranne il Nord-Ovest.Dal 19 al 22 settembre dovrebbe tornare il bel tempo. "Poi tra il 19 e il 22 ritorna il bel tempo, ma sembra che il 23 potrebbe arrivare un’altra perturbazione atlantica", conclude Giuliacci. Per conferme definitive bisognerà attendere gli aggiornamenti dei modelli nei prossimi giorni.