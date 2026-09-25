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Sigfrido Ranucci

Lucca, incendio in un appartamento: morti e feriti, anche dei bambini

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venerdì 25 settembre 2026
Lucca, incendio in un appartamento: morti e feriti, anche dei bambini

1' di lettura

Vasto incendio la scorsa notte, giovedì 24 settembre, attorno alle 23.30 a San Vito, in provincia di Lucca. Le fiamme, partite da un appartamento, hanno causato due morti e almeno 13 feriti. Il fatto è successo in un immobile di via Bertini angolo via Corsica. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco sono due le persone che risultano decedute. Tredici in tutto i feriti, tra codici rossi, gialli e verdi, trasportati degli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia.

Tra i feriti almeno 3 o 4 bambini. Sono intervenuti sul posto l'automedica di Lucca, l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Montecarlo, ambulanza infermieristica Croce Verde Lucca e movimentati mezzi di soccorso Misericordia, Anpas e Croce rossa di Lucca e dalla Versilia. Il coordinamento dell'emergenza è stato fatto dalla centrale 118 Alta Toscana e allertata anche la CO 118 Livorno Pisa. In tutto movimentati per l'evento 9 mezzi di soccorso. In corso i rilievi per risalire all'origine delle fiamme.

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