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Addio a Elena Pero, la voce del tennis: l'ultimo urlo di gioia per Sinner

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venerdì 25 settembre 2026
Addio a Elena Pero, la voce del tennis: l'ultimo urlo di gioia per Sinner

1' di lettura

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morta all'età di 60 anni Elena Pero, la voce più riconoscibile del tennis italiano in televisione. Lo riporta Sky Sport. Da oltre vent’anni è stata il volto e la voce di riferimento di Sky Sport per il tennis, affiancata quasi sempre per oltre 20 anni dall’ex tennista Paolo Bertolucci. "Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. L’ultima volta che l’abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta – il 13 luglio 2025 - in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei, in oltre 20 anni di telecronache assieme, il secondo formidabile doppio della sua carriera", è quanto si legge sul sito di Sky Sport.

"Appartiene al pantheon dove stanno, ne citiamo alcuni, Nicolò Carosio, Nando Martellini, Paolo Rosi, Alfredo Pigna, Adriano De Zan, coloro che hanno raccontato a milioni di italiani le imprese leggendarie del nostro sport, come quelle di Sinner e di quest’epoca d’oro del tennis italiano. Se n’è andata, come Rino Tommasi e Gianni Clerici. Non smetteremo di ascoltarti. E non smetteremo di ricordarti, cara Elena. Anche se noi di Sky Sport non saremo più gli stessi, ti promettiamo che faremo di tutto per essere degni di quello che ci hai lasciato, del tuo esempio. E di te. Anima pura, persona perbene, specchiata giornalista, meravigliosa collega. Grande, indimenticabile voce", conclude.

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