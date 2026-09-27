Le scelte religiose e la coscienza individuale

La notizia è arrivata in tutto il mondo come una bomba e merita attenzione. I Testimoni di Geova hanno modificato la propria posizione sui quattro principali componenti del sangue: globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. La scelta di accettarli o meno con una trasfusione viene ora affidata alla coscienza personale. Una novità che, al di là della dimensione religiosa, offre interessanti spunti di metodologia storica. C'è infatti un modo semplicistico di leggere questa decisione: guardare al passato, con gli occhi del presente. La storia, però, è più complessa. Le convinzioni religiose, come le istituzioni e le persone, si sviluppano nel tempo. Cambiano le conoscenze, cambiano le circostanze e possono cambiare anche le applicazioni pratiche di un principio. Per i Testimoni oggi significa soprattutto maggiore spazio alla coscienza individuale. Il fedele non riceve una risposta identica per ogni situazione, ma viene chiamato a informarsi, valutare e decidere personalmente. Dalla regola uniforme alla responsabilità personale.

Naturalmente non si può ignorare che, in passato, la posizione dei Testimoni sul sangue abbia potuto avere purtroppo conseguenze drammatiche, fino alla perdita di vite umane. È una pagina che non va cancellata né minimizzata. Ma sarebbe altrettanto semplicistico raccontare la storia delle trasfusioni come se la medicina avesse sempre potuto offrire una pratica priva di rischi. Prima degli attuali controlli e delle moderne procedure di sicurezza (tuttora non esiste il ‘rischio zero’), anche le trasfusioni comportavano complicazioni, infezioni e, in alcuni casi, conseguenze mortali. C'è un elemento che merita di essere ricordato. Il rifiuto delle trasfusioni da parte dei Testimoni di Geova ha contribuito, nel corso dei decenni, a stimolare la ricerca di alternative e a favorire lo sviluppo di tecniche di chirurgia e di gestione del sangue.

Molte di queste procedure sono oggi utilizzate anche con pazienti che non hanno alcuna motivazione religiosa, con risultati altrettanto efficaci delle trasfusioni se non di più. La nuova posizione dei Testimoni introduce dunque un elemento di maggiore libertà di scelta del singolo e, insieme, di maggiore responsabilità personale. Non è necessariamente il segno di una religione che rinnega il proprio passato, ma di un'organizzazione religiosa che tiene conto di nuove circostanze, continuando comunque a richiamarsi al principio biblico di “astenersi dal sangue” (intero). Crescere, in fondo, non significa fingere di non avere avuto un passato. Significa avere il coraggio di confrontarsi con nuove conoscenze e nuove responsabilità. E quando una scelta riguarda la salute e la vita, lasciare spazio a una coscienza informata può essere una delle forme più concrete di rispetto per la persona.