Pistoia, "Il biglietto non ce l'ho". E parte una raffica di calci e pugni: autista in ostaggio

Paura a Montale, in provincia di Pistoia, durante l’ultima corsa serale della linea 25 di Autolinee Toscane. Intorno alle 20.40, l’autobus diretto da Pistoia a Tobbiana si è fermato in piazza a Montale. A bordo non c’erano passeggeri quando è salito un uomo che, secondo il racconto dell’autista, appariva in evidente stato di alterazione.

Alla richiesta di mostrare il biglietto, come riporta LaNazione, il passeggero avrebbe risposto di esserne sprovvisto. Quando il conducente gli ha chiesto di scendere, l’uomo avrebbe reagito con violenza, iniziando a colpire con calci e pugni la porta che separa la cabina di guida dall’area passeggeri.

L’autista, Pasquale Auriemma, è rimasto chiuso nella cabina per circa venti minuti, mentre chiedeva l’intervento dei carabinieri. Secondo il suo racconto, l’uomo avrebbe continuato a minacciarlo e a tentare di raggiungerlo. Il conducente, rimasto illeso ma profondamente scosso, si è successivamente recato al pronto soccorso, dove gli sono stati riconosciuti cinque giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno faticato a contenere l’uomo. La scena sarebbe stata inoltre ripresa dalle telecamere installate sul mezzo. Auriemma ha annunciato di voler presentare denuncia, riferendo di essere stato minacciato di morte e di aver ricevuto minacce anche per il futuro. L’episodio riaccende così l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli autisti del trasporto pubblico, sempre più esposti al rischio di aggressioni durante il servizio.