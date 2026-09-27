Pescara, operatore cinquantenne indagato per presunti abusi su tre adolescenti

La Procura di Pescara ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a un operatore cinquantenne della zona, attualmente agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di presunti abusi su tre ragazze che, all’epoca dei fatti, avevano tra i 14 e i 15 anni.Le adolescenti gli erano state affidate dalle rispettive famiglie per seguire sedute di ginnastica posturale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli episodi si sarebbero verificati nel corso dei percorsi di riabilitazione correttiva all’interno di un centro specializzato del Pescarese dove l’indagato prestava la propria attività. La struttura risulta del tutto estranea alle vicende contestate.L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Gennaro Varone e viene condotta dagli agenti del Gruppo antiviolenza (Gav). L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla madre dell’ultima giovane assistita dall’uomo. Gli accertamenti sono stati successivamente allargati per verificare l’eventuale esistenza di altri casi analoghi all’interno della stessa struttura, come riportato dal quotidiano Il Centro.