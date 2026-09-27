Sara Kelany asfalta la sinistra con questa foto

È un post dai toni polemici quello pubblicato da Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia, dopo la sua partecipazione alla trasmissione Realpolitik. Al centro del messaggio c’è il confronto politico sulle misure del governo relative al bollo auto e al costo dei carburanti.

"La mia faccia interdetta stasera a Realpolitik … è chiaro ormai che la sinistra non solo vuole pagare il bollo, ma vuole anche pagare di più la benzina", scrive Kelany sui social, accompagnando il commento con una fotografia dell’intervista. La deputata conclude con una frase ironica rivolta agli avversari politici: "Rosicare è umano, perseverare è diabolico!".

Il riferimento è al decreto approvato dal Consiglio dei ministri a settembre, che prevede per il 2027 l’esenzione dal bollo per un’autovettura fino a 80 kW, oltre che per un motociclo o ciclomotore in determinate condizioni. La misura riguarda circa 14,5 milioni di veicoli. Parallelamente, il provvedimento interviene anche sulle accise del gasolio, prevedendo una riduzione temporanea che, dal 26 settembre al 5 ottobre, scende a 6,1 centesimi al litro considerando anche l’effetto sull’Iva.

Proprio su queste scelte si è sviluppato il confronto tra maggioranza e opposizioni. Angelo Bonelli ha criticato il governo sostenendo che l’intervento sul bollo sia legato alla campagna elettorale e chiedendo misure differenti contro il caro carburanti. La solita fuffa rossa...