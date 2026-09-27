Milano, la stazione centrale come un campo di battaglia: coltello conficcato nella schiena

Paura sabato sera a Milano, dove un uomo di 31 anni è rimasto ferito durante un’aggressione avvenuta in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. L’episodio si è verificato poco dopo le 20 e ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il 31enne, cittadino somalo, sarebbe stato notato dagli agenti mentre cercava di allontanarsi, inseguito da un altro uomo. Quando la polizia è intervenuta, la vittima presentava una grave ferita alla schiena provocata da un oggetto metallico, rimasto conficcato nel corpo.

Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente serie. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il 31enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele. Nonostante la gravità della ferita, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo, gli agenti della Polfer hanno fermato l’uomo di 33 anni che stava inseguendo il ferito. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di stabilire se sia stato lui a provocare la lesione e quali siano state le cause dell’aggressione.