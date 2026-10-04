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Salmonella nelle mense italiane, "alimento sospeso immediatamente"

domenica 4 ottobre 2026
Salmonella nelle mense italiane, "alimento sospeso immediatamente"

1' di lettura

Stop temporaneo alla somministrazione e all'utilizzo di pomodori freschi crudi nei servizi di ristorazione collettiva della provincia di Brindisi. La disposizione è stata adottata in via precauzionale dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Brindisi, diretto da Liborio Rainò, in seguito all'aumento dei casi di gastroenterite da salmonella registrato a livello regionale e nazionale.

Il provvedimento riguarda in particolare la refezione scolastica, dagli asili nido alle scuole dell'infanzia e primarie, ma anche le strutture ospedaliere e socio-assistenziali del territorio. I pomodori freschi crudi dovranno essere sospesi immediatamente e temporaneamente e sostituiti nei menù validati dall'Asl con altri vegetali cotti. La decisione è stata assunta in applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 7 del Regolamento CE 178/2002.

Secondo le indicazioni delle autorità sanitarie e del livello regionale, recenti indagini hanno evidenziato associazioni tra alcuni focolai di salmonellosi e il consumo di pomodori freschi crudi. L'origine degli episodi è comunque ancora oggetto di approfondimento. La nota del Sian è stata trasmessa alle ditte che gestiscono i servizi di ristorazione e, per conoscenza, ai sindaci, ai commissari prefettizi e ai responsabili dei servizi socio-educativi dei Comuni della provincia di Brindisi. L'obiettivo è garantire l'applicazione tempestiva e uniforme delle misure precauzionali anche nei nidi e nelle altre strutture private, con particolare attenzione ai servizi di ristorazione destinati alle fasce più fragili.

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