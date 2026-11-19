Quando Francesco Gianello è arrivato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, il tumore che lo ha aveva colpito al femore era ormai in fase avanzata. La massa tumorale era passata da 125 a 220 millimetri, i noduli ai polmoni raddoppiati. Aveva soltanto 14 anni e alle spalle mesi di cure alternative a base di argilla, massaggi ai piedi, antinfiammatori e passeggiate nella natura. Ha cessato di vivere il 14 gennaio 2024.

Per quella morte i suoi genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, sono stati condannati a due anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena. La Procura di Vicenza aveva chiesto per entrambi 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale, la Corte d’Assise, invece, ha derubricato l’accusa a omicidio colposo semplice, tenendo conto anche della richiesta della difesa di accedere al rito abbreviato. Una decisione che ridimensiona sensibilmente la responsabilità penale attribuita alla coppia, accusata di aver ritardato il ricorso alle cure oncologiche per affidarsi al cosiddetto metodo Hamer, una pratica priva di qualsiasi fondamento scientifico.

Francesco viveva a Costabissara, nel Vicentino. Nel marzo 2023, dopo aver inizialmente acconsentito alle cure, i genitori avevano interrotto il percorso diagnostico avviato all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Avevano scelto di trasferire il figlio in un centro salutistico della Val di Brucia, in Toscana, dove il ragazzino era stato sottoposto a trattamenti alternativi mentre l’osteosarcoma continuava a progredire. A settembre le sue condizioni erano ormai gravissime. All’ospedale San Bortolo erano state tentate anche sedute di chemioterapia, senza riuscire a fermare la malattia. Erano quindi iniziate le cure palliative. Il 4 gennaio 2024 una crisi respiratoria aveva reso necessario un nuovo ricovero. Dieci giorni dopo Francesco era morto.

Al centro del processo è finita la scelta dei genitori di affidarsi alle teorie di Ryke Geerd Hamer, ex medico tedesco radiato dall’Ordine nel 1986. Secondo la sua dottrina, chiamata Nuova Medicina Germanica, i tumori sarebbero provocati da conflitti psicologici e traumi emotivi e guarirebbero risolvendo il disagio che li avrebbe generati. L’Airc e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici hanno più volte denunciato l’assoluta infondatezza scientifica delle sue teorie eppure ci sono persone che ancora ci credono.

La sentenza di Vicenza è stata comunque accolta con soddisfazione dai difensori dei Giannello.

L’avvocato Jacopo Roetta ha parlato di «uno squarcio di luce», sostenendo che la decisione restituisca alla vicenda una qualificazione giuridica più equa. Secondo il legale, il processo avrebbe dovuto svolgersi davanti a un tribunale ordinario, risparmiando ai genitori l’esposizione mediatica e umana di un giudizio in Corte d’Assise. Per sapere se la difesa presenterà ricorso bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.