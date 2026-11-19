Spaventosa rissa tra due gruppi di giovani nordafricani nel cuore di Reggio Emilia: è successo nella serata di sabato 14 novembre in piazza della Vittoria, in pieno centro storico, dove una ventina di persone ha cominciato a seminare il panico lanciando bottiglie, cinghie, monopattini e persino un tombino e mettendo in fuga le famiglie presenti. Tutto sarebbe cominciato con una lite poi degenerata in una vera e propria guerriglia. Oltre a far allontanare le persone che si trovavano nelle vicinanze, i violenti hanno anche costretto bar e attività commerciali a chiudere in fretta per evitare di subire danni.

A riportare l’ordine sono stati gli agenti della polizia di Stato, giunti sul posto subito dopo essere stati allertati da chi aveva assistito alla scena. Gli inquirenti ora sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla rissa e capire come si sia potuti arrivare a tanta violenza.

“La maxi rissa davanti al Teatro Valli, a colpi di cinghie e bottiglie, famiglie in fuga e bar costretti a chiudere, è l’ennesima, gravissima prova di una città lasciata in balia della violenza - ha dichiarato il coordinamento cittadino di Forza Italia, come riportato da Reggioreport -. Piazza della Vittoria, cuore pulsante del centro, ridotta a terreno di scontro tra bande di stranieri, è una vergogna intollerabile che Reggio Emilia non può più subire”. E ancora: “Furti, risse, rapine, minacce, percosse e violenze sono ormai un’emergenza permanente e drammatica. Gran parte del centro storico, la zona stazione e ormai anche le periferie sono una vera e propria zona franca, terreno fertile per la criminalità e pericolo costante per cittadini e viaggiatori. Non è una fatalità, ma l’esito di una scelta politica precisa e scellerata: rinunciare a difendere la città”.