Giornalista e volto storico della Rai, poi Europarlamentare : Corrado Augias è scomparso all’età di 91 anni. Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, c’è anche quello di Roberto Sergio. L’ex amministratore delegato Rai e attuale direttore generale di San Marino RTV ha svelato anche l’ultimo desiderio di Augias: riappacificarsi con la Rai.

Come sottolineato in un lungo post pubblicato sui social, Corrado Augias aveva avuto abbastanza recentemente una telefonata con Roberto Sergio. “Pochi giorni fa Corrado mi ha telefonato. È stata una conversazione particolarmente affettuosa, intensa, che porterò sempre con me”, ha raccontato il direttore generale di San Marino RTV. E poi ha parlato di quello che era l’ultimo desiderio del novantunenne: “Mi ha fatto una richiesta che mi ha commosso: aiutarlo a ritrovare un rapporto sereno con la sua amata Rai, superando le incomprensioni che avevano segnato l’ultimo periodo. Non parlava con amarezza.

Il messaggio di Sergio poi continua: “È questa l’immagine di Corrado che desidero conservare: quella di un uomo che, pur avendo sempre difeso con fermezza le proprie convinzioni, sentiva il bisogno di una riconciliazione. Non per rinnegare nulla, ma per lasciare spazio soltanto alle cose che contano davvero”. Poi l’affettuoso saluto: “Caro Corrado, avrei voluto che ci fosse ancora tempo. Tempo per parlare, per ritrovarci, per restituirti tutta la serenità che desideravi”.