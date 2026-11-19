“Alberto Stasi ha una colpa gigantesca: quella di essere innocente”. È il messaggio del giornalista Luca Fazzo a Ore 11, parlando del delitto di Garlasco. Nella puntata di giovedì 19 novembre, si è tornati a parlare della lettera che Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, aveva inviato ad Alberto Stasi e alla madre Elisabetta Ligabò, il 31 gennaio 2019.

“Un consiglio per tua madre. Signora? Se quando guarda negli occhi suo figlio vede un innocente, le consiglio una bella visita oculistica. Ne ha bisogno. Se non ha i 120 euro per la visita gliela offro io”, era il pesante contenuto della lettera. A commentare quelle parole ci ha pensato Luca Fazzo: “Alberto Stasi ha una colpa gigantesca in verità, quella di essere innocente. È questa la colpa che non gli perdonano. È la vera finestra in cui entra l’inchiesta a carico di suo figlio. Ma di questo non accetta di rendersi conto”.

Dello stesso avviso anche dell’opinionista Monica Leofreddi. “Questa lettera stride con le tante dichiarazioni che abbiamo sentito della signora Ferrari, tipo alle ‘Iene’. Non sempre tutto è coerente”. E poi parla proprio dei punti non chiari nelle dichiarazioni rilasciate dalla famiglia Sempio: “Compresa una prima ricostruzione di quella mattina. Lei dice di aver visto Andre già vestito intorno alle 8.00 e di essere rimasta anche sorpresa di questo. Anche nelle ricostruzioni di quella mattina, non è stata sempre lineare”. E poi l’opinionista ha concluso, sottolineando un’altra incongruenza: “Tra l’altro c’è una grande contraddizione tra quello che dice Andrea Sempio ‘mi sono svegliato ma non sono sicuro di aver visto mio padre’ e quello che dice poi il padre. Sono tanti gli elementi da valutare”, ha concluso.