Libero logo
Abbonamento Digitale

Garlasco, De Giuseppe choc: "Arriva una telefonata e compare il Dna che incastra Stasi"

di
Libero logo
lunedì 5 ottobre 2026
Garlasco, De Giuseppe choc: "Arriva una telefonata e compare il Dna che incastra Stasi"

2' di lettura

"Ora, non vorrei tornare indietro sui pedali ma...": Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, ha parlato del delitto di Garlasco nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. In particolare, ha commentato quanto trapelato dalla Procura di Pavia, che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata una forte incongruenza durante l'inchiesta del 2007: se da un primo test le tracce di Dna trovate sulla bici di Alberto Stasi sarebbero risultate compatibili con la vittima, la 26enne Chiara Poggi, un test successivo avrebbe invece dato esito negativo. Di quest'ultimo però non si sarebbe mai saputo nulla. Almeno finora. 

"Due grammi e mezzo di Dna pulito che compaiono magicamente con un tampone solo fatto sui due pedali dopo aver scandagliato la bicicletta, dove non c'era nulla di riconducibile a Stasi...", ha cominciato De Giuseppe. E Brindisi subito ha commentato: "Siccome la magia non esiste...". "È arrivata una telefonata, lo so per certo, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo... - ha proseguito il giornalista -. Arriva una telefonata e dopo un quarto d'ora appare questo Dna. Due grammi e mezzo, pulitissimo, sui pedali. Normalmente si trovano picogrammi sui pedali perché si presume che arrivi Dna proveniente dalla suola delle scarpe no?"

"Arriva una telefonata da chi?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Io lo so, ma forse è meglio che non lo dica. Devo stare attento a spalancare il gas, caro Giuseppe, perché se spalanco il gas può diventare un problema in questo momento. La telefonata arriva da una persona che stava indagando, dice: datemi qualcosa per incastrare Stasi. Lo dico perché me l'hanno detto".

tag
alessandro de giuseppe
garlasco
alberto stasi
zona bianca

A Lo Stato delle Cose Garlasco, da Giletti le nuove intercettazioni che parlano di video e immagini a luci rosse

L'intervista Garlasco, i genitori di Chiara Poggi a Verissimo: "Per noi il colpevole è Stasi". E sui soldi del risarcimento...

Per Sempio si mette male? Garlasco, l'avvocato di Stasi svela cos'è "l'elemento che farà scalpore": "Una prova nuova"

ti potrebbero interessare

Meteo Giuliacci, piogge e crollo delle temperature: ribaltone, cosa succede a metà settimana

Meteo Giuliacci, piogge e crollo delle temperature: ribaltone, cosa succede a metà settimana

Redazione
Don Coluccia, il prete antispaccio accerchiato e insultato da pusher: tre tunisini denunciati

Don Coluccia, il prete antispaccio accerchiato e insultato da pusher: tre tunisini denunciati

Garlasco, l'avvocato di Stasi svela cos'è "l'elemento che farà scalpore": "Una prova nuova"

Garlasco, l'avvocato di Stasi svela cos'è "l'elemento che farà scalpore": "Una prova nuova"

Salmonella nelle mense italiane, "alimento sospeso immediatamente"

Salmonella nelle mense italiane, "alimento sospeso immediatamente"