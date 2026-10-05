Garlasco, De Giuseppe choc: "Arriva una telefonata e compare il Dna che incastra Stasi"

"Ora, non vorrei tornare indietro sui pedali ma...": Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, ha parlato del delitto di Garlasco nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. In particolare, ha commentato quanto trapelato dalla Procura di Pavia, che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata una forte incongruenza durante l'inchiesta del 2007: se da un primo test le tracce di Dna trovate sulla bici di Alberto Stasi sarebbero risultate compatibili con la vittima, la 26enne Chiara Poggi, un test successivo avrebbe invece dato esito negativo. Di quest'ultimo però non si sarebbe mai saputo nulla. Almeno finora.

"Due grammi e mezzo di Dna pulito che compaiono magicamente con un tampone solo fatto sui due pedali dopo aver scandagliato la bicicletta, dove non c'era nulla di riconducibile a Stasi...", ha cominciato De Giuseppe. E Brindisi subito ha commentato: "Siccome la magia non esiste...". "È arrivata una telefonata, lo so per certo, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo... - ha proseguito il giornalista -. Arriva una telefonata e dopo un quarto d'ora appare questo Dna. Due grammi e mezzo, pulitissimo, sui pedali. Normalmente si trovano picogrammi sui pedali perché si presume che arrivi Dna proveniente dalla suola delle scarpe no?"

"Arriva una telefonata da chi?", lo ha incalzato il conduttore. E lui: "Io lo so, ma forse è meglio che non lo dica. Devo stare attento a spalancare il gas, caro Giuseppe, perché se spalanco il gas può diventare un problema in questo momento. La telefonata arriva da una persona che stava indagando, dice: datemi qualcosa per incastrare Stasi. Lo dico perché me l'hanno detto".