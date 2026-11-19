Nell’inchiesta sul Reddito di cittadinanza regalato ai criminali non poteva mancare il capitolo gipsy. Una saga, come vedremo, quasi cinematografica. Con cognomi pesanti come Casamonica, Di Silvio e Spada, famiglie di origini sinti che dall’Abruzzo e dal Molise hanno trasferito i loro affari a Roma e qui hanno perso il gusto per il nomadismo tradizionale per dedicarsi al commercio di cavalli e rottami, e, successivamente, virare sugli affari illeciti: soprattutto droga e usura.

Le radici gitane sono state a lungo usate dalle stesse famiglie come schermo per le attività mafiose, liquidate spesso anche da magistrati e investigatori con l’etichetta di «microcriminalità nomade». Le cose sono cambiate solo in epoca recente: nel gennaio 2024, la Corte di Cassazione, nell’ambito della cosiddetta inchiesta Gramigna a carico di circa trenta imputati, ha confermato in via definitiva che il clan Casamonica costituisce un’associazione di tipo mafioso.

Nel file di C.S., l’ex funzionario dell’Inps che circa cinque anni fa è stato incaricato di scoprire quanti delinquenti percepissero indebitamente il sussidio anti povertà fortemente voluto dal Movimento 5 stelle, i cognomi Casamonica, Di Silvio, Spada, ma anche Spinelli, compaiono a più riprese. Sette soggetti con precedenti sono finiti nella rete del segugio in quanto percettori diretti. A 11 Casamonica sarebbero andati quasi 148.000 euro in pochi mesi; a 10 Di Silvio 143.000; 6 Spada si sono spartiti, invece, 111.000 euro. Lo stesso numero di Spinelli circa 47.000. La ricerca tra chi aveva precedenti penali o nei loro nuclei famigliari ristretti ha permesso di scovare 33 erogazioni per un totale di circa 450.000 euro in pochi mesi.Anche in questo caso non mancano volti e storie interessanti, che hanno occupato intere pagine della cronaca nera e di quella giudiziaria.

L’Inps si è costituita parte civile in diversi processi riguardanti l’indebito incasso del reddito. Noi abbiamo recuperato un paio di richieste di rinvio a giudizio che spiegano in modo esaustivo il modus operandi di queste famiglie. Concetta, Enrico e Antonio Casamonica sono stati accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, con la contestazione anche della recidiva reiterata. Tra giugno 2019 e febbraio 2021 avrebbero ottenuto un ingiusto profitto di 19.900 euro, dichiarando il falso sulla composizione del nucleo familiare: avrebbero omesso di indicare di avere sette parenti sotto lo stesso tetto, due dei quali agli arresti domiciliari. Ma avrebbero taciuto anche la reale consistenza dei loro patrimoni.

Per esempio non avrebbero indicato la proprietà di una villa e di tre autovetture. Non sarebbe stata più corretta Gina Casamonica, la quale, in tre diverse domande di reddito, secondo gli inquirenti, avrebbe inserito dati incompleti o falsi. Per questo avrebbero percepito illegittimamente la somma complessiva di 16.664 euro. La donna non ha informato l’Istituto di essere stata sottoposta a una misura cautelare (l’obbligo di dimora) nell’ambito di un procedimento penale della Procura di Roma e si è, pure, dimenticata anche di segnalare che due famigliari, indicati come conviventi, erano agli arresti.C.S. aveva già compreso le storture del sistema nel 2021 e aveva avvertito il presidente dell’Inps Pasquale Tridico: «Molti di questi, pur abitando nella stessa abitazione (ville), presentano Dsu singole e percepiscono il Rdc e anche invalidità civile. C’è tanto da lavorare, ma ne vorrei parlare con Lei o un dirigente dell’antifrode».

L’allora funzionario, nelle sue chat con i vertici dell’Istituto, segnala anche un escamotage utilizzato dai Casamonica & c., ovvero l’indicazione di una residenza virtuale nelle domande, la stessa utilizzata a Roma per i senzatetto (via Modesta Valenti 7): «L’espediente utilizzato è quello delle residenze fittizie». L’impiegato cita tre Casamonica e una Spinelli.In un altro messaggio indica come percettore di reddito Antonio Casamonica, classe 1964, che avrebbe percepito il Rdc dall’agosto 2020. Nella comunicazione non ci sono altre informazioni, ma il soggetto segnalato sarebbe l’unico erede maschio di Vittorio, il capostipite omaggiato con un funerale da film: feretro adagiato su una carrozza trainata dai cavalli, musica di sottofondo del Padrino ed elicottero che lanciava petali sulla folla. Nel corso degli anni il sessantaduenne Antonio sarebbe stato coinvolto in diverse inchieste giudiziarie per reati quali estorsione, usura e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella chat C.S. fa anche i nomi di tre donne che avrebbero ottenuto il sussidio, ma senza rendere possibile un’identificazione certa.Molto più ricco di informazioni è il file con quasi mille nomi che l’ex funzionario ha realizzato incrociando i dati sui percettori del reddito con una lista di 31.000 nomi del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dei detenuti per reati gravi.

SPAGHETTI WESTERN E «SUBURRA»

Tra i beneficiari diretti spunta Luciano Casamonica, soprannominato «Lucky Luciano».Nipote di Vittorio, è noto sia per le vicende giudiziarie legate alla droga sia per il tentativo di costruirsi un’immagine pubblica da uomo di spettacolo. Quando nell’agosto 2015 esplose il caso del funerale di nonno Vittorio, Luciano diventò uno dei principali interlocutori dei giornalisti, quasi l’addetto stampa del clan. Davanti alle telecamere difendeva il nome della famiglia e negava l’esistenza di una mafia romana.

La sua passione per il cinema ha origini lontane. Da bambino aveva recitato nello Spaghetti western Tepepa, con Tomas Milian e Orson Welles. Molti anni più tardi ha partecipato come figurante alla serie tv Suburra. La vocazione artistica conviveva, però, con un’indole criminale documentata. Per esempio Luciano è stato coinvolto nell’operazione «Replay», scattata nel dicembre 2004 per smantellare un traffico di cocaina fra la provincia di Vibo Valentia e Roma. Secondo le indagini, Luciano aveva acquistato droga in conto vendita da esponenti della ’ndrangheta calabrese, appartenenti a famiglie che abbiamo citato ieri, dai Bonavota agli Accorniti. In questa trattativa, Luciano, per nulla «lucky», ha accumulato debiti che non è riuscito a onorare. Gli ‘ndranghetisti, inizialmente rispettosi, passarono alle maniere forti: prima minacciarono il cliente e poi lo sequestrarono per breve tempo in Calabria, fino a quando uno dei figli del prigioniero saldò il debito.

Il primo grado del processo Replay si è concluso nel maggio del 2023 e Luciano Casamonica è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione e 30 mila euro di multa.Lucky Luciano è stato arrestato anche per spaccio di droga insieme con la moglie Annunziata Spada, classe 1954: nella sua villa dagli arredi sfarzosi, se non pacchiani, circondata da auto di lusso, gli investigatori trovarono 80 grammi di cocaina, 530 di sostanza da taglio e circa 500 euro.

Alcune inchieste giornalistiche ci informano che il sessantanovenne attore dilettante avrebbe la passione, oltre che per il cinema e per il crimine, anche per la musica gitana, i cantanti neomelodici napoletani e le cene a base di ostriche e gamberi rossi. Nella lista dei percettori diretti con la fedina penale sporca c’è pure Antonio Casamonica, classe 1974, da non confondere con quello già citato all’inizio dell’articolo: questo Antonio, dall’1 aprile 2019 al 30 settembre 2020, ha incassato 17.293 euro di reddito. L’uomo è uno dei figli di Consilio Casamonica, conosciuto, quest’ultimo, come «Tony il Meraviglioso» o «Tony il Magnifico». Il suo nome compare nell’inchiesta sull’usura e sulle estorsioni che, nel marzo 2015, portò la Squadra mobile di Roma ad arrestare otto persone ritenute appartenenti al gruppo criminale della Romanina.

Il sistema scoperto dagli investigatori non si limitava ai tradizionali prestiti di denaro. Il clan mascherava, dietro a fittizie compravendite di automobili, orologi di lusso e gioielli, la concessione di prestiti a tasso usurario. Le vittime, soprattutto imprenditori e commercianti, venivano strozzate da interessi impossibili da pagare. A ogni ritardo seguivano ulteriori richieste di denaro, che trasformavano un prestito in un vicolo cieco da cui era impossibile uscire.Antonio sulla finta vendita di una macchina applicò un tasso del 51 per cento. Una bazzecola se confrontata con le richieste del padre Consilio, il quale, per la vendita di un anello e prestiti in denaro, arrivò a pretendere interessi annuali superiori al 75.000 per cento.Un imprenditore, per restituire una somma modesta, fu costretto a consegnare ai Casamonica quasi 1,8 milioni di euro. Anche il cinquantottenne Anacleto Di Silvio, detto «er Mortadella», ha percepito il reddito: 12.810 euro totali (700 al mese), spalmati tra l’1 agosto 2019 e il 31 gennaio 2021. Pure lui non aveva diritto a quei soldi, ma soprattutto non ne aveva bisogno.

Negli anni scorsi è rimasto invischiato nell’inchiesta «Cardé» (denaro in lingua sinti), coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. L’operazione culminò il 27 ottobre 2020 con sei arresti per droga, usura ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La centrale di spaccio era la casa di famiglia, scelta abbastanza inconsueta. La moglie Ivana Casamonica confezionava le dosi e le consegnava agli acquirenti, Anacleto curava i rapporti con i fornitori. I figli Alfredo e Vincenzo Di Silvio presero parte all’aggressione del titolare di un bar e di una cliente con disabilità. Le immagini del violento pestaggio, insieme alle testimonianze su minacce e intimidazioni, diventarono il simbolo della prepotenza esercitata da alcuni esponenti del clan nel loro territorio.

ESTORSIONI E PIAZZE DI SPACCIO

Per quella vicenda arrivarono condanne definitive: quattro anni e dieci mesi per Alfredo e quattro anni e otto mesi per Vincenzo. Anche il cinquantacinquenne Guerrino Di Silvio ha incassato il sussidio di Stato: 700 euro mensili dall’1 aprile 2019 al 30 settembre 2020 e 660 dall’1 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per un totale di 18.765 euro. Questo beneficiario della paghetta pentastellata appartiene all’ambiente criminale pontino in cui i Di Silvio e i Travali hanno sviluppato, per decenni, attività legate soprattutto al traffico di droga, alle estorsioni e al controllo di alcune piazze di spaccio di Latina. La sua storia giudiziaria attraversa diverse stagioni. Nel 2007 i carabinieri eseguirono una vasta operazione contro un’organizzazione dedita all’importazione di cocaina e hashish. La droga proveniva dall’Argentina e arrivava in Italia a bordo di tir impiegati nel commercio di frutta e verdura. Tra le persone arrestate c’era pure Guerrino. Venne fermato insieme con Costantino Di Silvio, soprannominato «Cha Cha». Nel settembre 2021 il percettore di reddito è finito in manette nell’ambito delle indagini su cinque furti con strappo compiuti a Latina.

Nel 2022, Guerrino è stato assolto in Appello, dopo una condanna in primo grado. Nel 2023, altra inchiesta, altro giro. Nell’operazione «Status quo» su un traffico di droga, Guerrino viene nuovamente fermato insieme ad alcuni parenti. Il 24 marzo il giudice dell’udienza preliminare di Roma infligge all’imputato una pena di un anno e otto mesi per spaccio di stupefacenti, ma poi il giudizio viene annullato per un difetto di competenza territoriale. Ha ricevuto ilreddito anche Giuliano Spinelli, cinquantatreenne residente a Pescara: tra l’1 giugno 2019 e il 30 novembre 2020 ha incassato 15.026 euro. Nelle schede di C.S., Giuliano Spinelli è associato all’articolo 609 bis del codice penale relativo alla violenza sessuale. Sulla Rete non si trovano notizie del procedimento.

Si fa riferimento, invece, a una vicenda di cronaca che, a Pescara, ha coinvolto un omonimo e coetaneo di Spinelli. Quest’ultimo e il fratello Marco avrebbero colpito con mazze di legno l’ex cognato, procurandogli un trauma cranico e la frattura di un braccio. Anche due donne compaiono nell’elenco dei percettori con precedenti: Rosaria Casamonica (17.045 euro tra giugno 2019 e settembre 2020) e Palma Spinelli (9.478 euro dall’1 aprile 2019 al 31 gennaio 2020).

L’inchiesta, grazie alle analisi del nostro segugio Inps, si allarga anche a quei malviventi che hanno avuto in famiglia un parente beneficiario del sussidio anti povertà. Come Enrico Casamonica, fratello di quell’Antonio incontrato prima e figlio di «Tony il Meraviglioso». Il criminale morigerato della famiglia, verrebbe da dire, considerato che a differenza del genitore, esercitando l’ignobile arte del «cravattaro», applicava «solo» il 38 mila per cento di interessi all’anno. A un suo parente vanno 7.893 euro di reddito. Dagli affari alle ville il passo è breve. Il «boss» Giuseppe, classe 1950, e caratura da padrino, ha un familiare al quale risultano associati 5.977 euro di sussidi. Diventa famoso nel mondo della cronaca giudiziaria perché suo figlio Guerrino, soprannominato «Pelé», nel 1986 risulta acquirente di un immobile pagato 70 milioni di lire. Peccato che fosse ancora minorenne.

Negli anni il patrimonio riconducibile al suo sottogruppo si arricchisce diresidenze con piscina, statue di cavalli dorati, saloni monumentali e preziosi. Nel 2020 l’operazione «Noi proteggiamo Roma» colpisce l’organizzazione con venti misure cautelari. Tre anni dopo Giuseppe viene condannato in primo grado a 17 anni per associazione mafiosa. Nel 2025 diventa definitiva la confisca di beni per oltre tre milioni di euro riconducibili a lui e al figlio. Alcune delle ville vengono successivamente destinate a progetti sociali. Gli affari della famiglia arrivano fino al Quadraro, dove Salvatore Casamonica, classe 1988, secondo l’accusa pretende 500 euro a settimana dal gestore di un pub. Il motivo è paradossale: i clienti del locale intralcerebbero lo spaccio nella zona.

Il commerciante rifiuta e un amico intervenuto per difenderlo viene aggredito, finendo in ospedale. Salvatore viene arrestato nel 2015 e l’anno successivo condannato per tentata estorsione. Un membro del suo nucleo familiare (sembra la madre Concetta) avrebbe ottenuto 18.077 euro direddito di cittadinanza.La pista dei sussidi ci conduce a Latina, dove Ferdinando Di Silvio, soprannominato «Prosciutto», avrebbe costretto un cliente a comprare cocaina per 900 euro. I soldi servivano a pagare gli avvocati dei familiari detenuti. L’acquirente versa un anticipo, torna a casa e scopre che la droga pesa meno di quanto promesso. Per Ferdinando risultano due condanne definitive, rispettivamente a tre anni e sei mesi e a quattro anni e otto mesi. A un convivente sono associati 5.162 euro di sussidio.

I PESTAGGI DI OSTIA

A Ostia, invece, i debiti della droga diventano il pretesto per pestaggi e umiliazioni. Nell’inchiesta «Mater Matuta», Juan Carlos Spada e il fratello Francesco sono accusati di aver sequestrato e picchiato giovani tossicodipendenti, costringendoli anche a subire umiliazioni riprese e pubblicate sui social col sottofondo musicale Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Compaiono mazze da baseball e una bottiglia di whisky che una vittima sarebbe stata obbligata a bere per intero in pochi minuti. Nei prospetti previdenziali, a un familiare di Juan Carlos vengono attribuiti 16.371 euro. Suo cugino Roberto è diventato famoso per la testata con cui nel 2017 ha fratturato il naso al giornalista Rai Daniele Piervincenzi, attuale co-conduttore di Report. Per quell’aggressione ha subito una condanna definitiva a sei anni di reclusione, ai quali si aggiunge una distinta condanna a dieci anni per associazione mafiosa. A un suo parente sono stati bonificati, in totale, 17.751 euro. L’ultimo personaggio ci porta fin dentro alla politica romana.

Si tratta di un secondo Luciano Casamonica e a un suo famigliare sono stati versati 5.397 euro di reddito. Luciano bis nel 1990 uccide a pugni il diciassettenne Luigi Ticconi e viene condannato a sei anni e otto mesi. Nel maxiprocesso «Gramigna» incassa tredici anni e nove mesi in Appello. Ma il suo nome compare anche nelle carte di «Mafia Capitale», fra gli uomini impiegati dalle cooperative di Salvatore Buzzi per la guardiania e la mediazione nel campo rom di Castel Romano. Nelle intercettazioni viene chiamato «Lucianino». Agli atti del processo è stata depositata una fotografia che lo riguarda e che all’epoca suscitò polemiche: l’uomo di origine sinti è ritratto vicino all’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno, durante un evento politico. Una presenza che l’opposizione cavalcò per giorni.

6. Continua