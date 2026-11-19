Dopo una breve tregua dal maltempo di venerdì 20 e sabato 21 novembre, con schiarite alternate a nuvole e qualche debole pioggia tra Campania e Calabria, da domenica 22 una nuova e intensa perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia. Le precipitazioni interesseranno inizialmente il Nord, la Sardegna e la Toscana, per poi estendersi al resto del Centro e alla Campania. Sulle Alpi tornerà la neve, con quota prevista tra 1.200 e 1.400 metri.

Tra il 22 e il 25 novembre sono attese due ondate di freddo che provocheranno un sensibile calo delle temperature. Al Nord si perderanno 4-5 gradi, mentre sulle regioni adriatiche la diminuzione potrà raggiungere gli 8 gradi. Le massime scenderanno intorno ai 10 gradi al Centro-Nord, mentre al Sud resteranno generalmente sopra i 15 gradi.

Le nevicate più abbondanti interesseranno le Alpi di confine, soprattutto tra Valle d’Aosta e Val d’Ossola. Diversamente, lungo l’Appennino non sono previste nevicate, a causa dei venti di maestrale, sfavorevoli alla formazione di precipitazioni nevose sui rilievi del Centro-Sud.

Secondo le previsioni di Meteo Giuliacci, alla base di questa fase instabile ci sono le onde di Rossby, oscillazioni atmosferiche che favoriscono il movimento delle perturbazioni atlantiche. Nei prossimi dieci giorni, fino a venerdì 27 novembre, ben quattro attraverseranno rapidamente l’Italia, portando altrettante ondate di maltempo.

Particolare attenzione sarà necessaria sulle regioni tirreniche, che saranno le prime e le più colpite dalle piogge, spinte dai venti di libeccio. I terreni, già saturi dopo circa 15 giorni di precipitazioni quasi ininterrotte, potrebbero non riuscire ad assorbire ulteriori quantitativi d’acqua, aumentando il rischio di criticità idrogeologiche.