“Dovete portare il velo”: un 40enne tunisino ha aggredito le dipendenti di un ufficio postale a Genova ed è stato arrestato. Ne ha parlato l’europarlamentare della Lega Silvia Sardone in un video sui social. Video a corredo del quale ha scritto: “Via dall’Italia gli estremisti islamici”.

“Minaccia le impiegate delle poste perché devono indossare il velo e viene arrestato - ha spiegato la leghista nel filmato -. Incredibile quanto successo a Genova, dove un tunisino si è presentato all’ufficio postale con una carta Postepay che non era intestata a lui, ma al diniego da parte delle impiegate di operare con quella carta, ha cominciato a insultarle, dicendo fra le altre cose che dovevano portare il velo. È stato arrestato per stalking”. L’uomo si era presentato allo sportello più volte nei giorni scorsi per chiedere di effettuare alcune operazioni con una carta che in realtà non era la sua. Motivo per il quale le sue richieste non potevano essere soddisfatte.

Per la Sardone, si tratta di “una vicenda assurda ma che non va minimizzata: in molte comunità musulmane continua a esserci questa ossessione per un’idea di donna sottomessa, che esegue gli ordini, che mette il velo e che non deve essere libera, è inaccettabile. No a chi vuole calpestare i diritti delle donne”.