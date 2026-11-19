Lo stesso Antonio Di Pietro, l’ex magistrato di Mani Pulite, intervenuto martedì sera scorso a Filorosso, il programma condotto su Rai Tre da Antonino Monteleone, ha detto in sostanza che il punto centrale della vicenda è lo stato emotivo vissuto nei momenti successivi all’aggressione subita dalla sua famiglia, e che “la chiave interpretativa corretta andava ricercata nel trauma e nella perdita di controllo vissute in quei drammatici istanti”.

Ma c’è un’altra questione folle. Ed è il tema dei risarcimenti ai rapinatori. Sembra assurdo che se ti entrano in negozio e ti rapinano, tu li debba anche risarcire se questi si fanno male, o se periscono. Eppure. Il gioielliere di Grinzane Cavour dovrà pagare i risarcimenti a tutto il parentado delle famiglie di Andrea Spinelli e di Giuseppe Mazzarino, i due banditi morti. Quattordici le persone costituitesi parte civile, che in totale hanno chiesto 3 milioni e 277 mila euro. Non solo. Il rapinatore ferito, Alessandro Modica, per mezzo del proprio legale, ha quantificato il danno patito in 225.168,04 euro.

Leggendo le carte, l’aggressore “potrà far valere il danno emergente e il lucro cessante”, ossia le occasioni di “mancato guadagno, ridotta capacità lavorativa, perdita di occasioni economiche” - che detto per chi ha commesso una rapina fa abbastanza ridere. Oltre al danno morale, perché - si legge sempre dalle carte - “nel caso del colpo di arma da fuoco, sono tipicamente risarcibili: paura di morire durante l’evento, ansia per gli esiti e il futuro, vergogna / stigma per le conseguenze fisiche evidenti, eventuale disturbo post - traumatico da stress”. Cioè, la rapina sarebbe stata stressante.

I giudici hanno confermato per Roggero una provvisionale di 480 mila euro per le parti civili: in tutto quindici persone fra genitori, figli e compagne dei due rapinatori, e compagnia cantante. Di cui: 175 mila che vanno a compagna, madre, fratelli e sorelle di Mazzarino; 295 mila a compagna, figli, madre e altri parenti di Spinelli e 10 mila a Modica, quello ferito appunto, che mentre Roggero è in carcere si sta rifacendo una vita in Liguria. Ma ora le parti civili sono disponibili a valutare una “definizione complessiva” della questione risarcitoria senza passare dal giudizio civile. Della serie: mettiamoci d’accordo e via. La provvisionale, infatti, sarebbe solo un acconto (alla faccia...) in attesa del vero risarcimento.

Oltre a ciò, si aggiungono anche le spese processuali sostenute dalle parti civili. In questo senso, gli Ermellini hanno condannato il gioielliere a 3.686 euro più 8.800 per le famiglie dei banditi uccisi, e una somma, che sarà decretata dalla Corte di assise di appello di Torino, andrà anche al bandito ferito, nonostante sia stato ammesso al gratuito patrocinio dello Stato. Soldi da porre “in favore dell’Erario”. Hai capito. E dire che la maggioranza di governo si era mossa per inserire nel decreto Sicurezza una norma che escludesse i risarcimenti per ladri e banditi, anche nei casi di eccesso di legittima difesa. Ribattezzata paradossalmente “norma Roggero”.