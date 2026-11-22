Ma davvero qualcuno sapeva che Chiara Poggi era stata uccisa già prima che il suo fidanzato Alberto Stasi lanciasse l’allarme, raccontando di averla trovata senza vita sulle scale di casa? In un giallo che la Procura di Pavia è convinta di avere ricostruito in modo a suo modo lineare - un solo movente, un solo assassino - ad agitare la ribalta arriva il ritorno in grande stile di una versione alternativa fatta circolare da anni, già da tempo smontata e ora rilanciata. Con l’unico effetto di alzare nuovo polverone nell’attesa che il 25 febbraio il giudice preliminare Luigi Riganti decida se rinviare a giudizio per omicidio volontario Andrea Sempio, considerato dai pm pavesi l’assassino in totale solitudine della sventurata ragazza, sorella del suo migliore amico Marco Poggi. È la ricostruzione che smonta il teorema accusatorio che ha portato alla condanna definitiva di Stasi, e che chiama indirettamente in causa le responsabilità di chi nel corso di quasi vent’anni ha indicato la “pista Stasi” come l’unica possibile.

A parlare nuovamente di voci che fin dal mezzogiorno del 13 agosto 2007 segnalavano la morte di Chiara è l’ex maresciallo dei carabinieri di Vigevano, Roberto Pennini tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto. Pennini, intervistato da Storie Italiane, ha commentato le indiscrezioni secondo cui un militare dell’Arma avrebbe ricevuto la comunicazione del delitto già intorno a mezzogiorno, negando di essere lui il destinatario della telefonata.

«Quando si fanno certe dichiarazioni poi uno si deve anche assumere la responsabilità di ciò che dichiara perché poi scatena un inferno sui social», ha affermato. «A quell’ora, ha aggiunto, non ero in servizio». Ma tanto è bastato perché la tesi del “delitto annunciato” tornasse a circolare. Bisogna ricordare che Pennini è alle prese con le incongruenze delle sue dichiarazioni su un dettaglio fondamentale della giornata del 13 agosto: è stato lui a sostenere ripetutamente che l’auto di Stasi non era stata perquisita perché chiusa a chiave. Ma ora immagini inequivocabili dimostrano che la Golf del fidanzato di Chiara, posteggiata in via Pascoli, aveva portiere e portellone aperte, e a bordo salivano e scendevano investigatori dell’Arma, che si premuravano anche di scuotere il tappetino. Le analisi successive del tappetino, risultate decisive per la condanna di Stasi, ne escono falsate.

È possibile che Pennini riapra il tema del “delitto annunciato” per spostare il focus mediatico dalle sue contraddizioni? Di certo c’è che a rilanciare con energia questa versione era stato recentemente in una intervista televisiva Massimo Lovati, ex difensore di Sempio, secondo cui la voce del delitto girava già prima della scoperta ufficiale. In passato, Lovati era stato ancora più preciso: la notizia circolava prima di mezzogiorno già tra i banchi del mercato a Vigevano.

Sono suggestioni cui le indagini (sia dell’epoca sia di oggi) non hanno mai prestato credito per diversi motivi. La centralina dei carabinieri di Garlasco registrava tutte le telefonate in arrivo, e infatti la chiamata di Stasi delle 13,49 è diventata di dominio pubblico; e di una chiamata precedente non c’è traccia.

Soprattutto, appare impervio immaginare che l’assassino - Stasi, Sempio, o chiunque altro - si sia confidato a botta calda con chissà chi, innescando il passaparola.

Ma il vero corollario di questa pista è che il delitto sia stato opera non di un singolo assassino ma di una sorta di cricca. Lovati ha sostenuto in passato che Stasi non sia l’assassino ma sappia chi ha ucciso Chiara, e taccia per timore delle ritorsioni della cricca.

Sono ricostruzioni che gli inquirenti considerano fantascientifiche, smentite senza ombra di dubbio dalle analisi che certificano la presenza nella villa di un solo soggetto estraneo. E non è casuale che Lovati torni a farle circolare nel momento in cui si trova in maggiore difficoltà, interrogato mercoledì scorso in veste (per ora) di testimone sui soldi che i Sempio avrebbero pagato per ottenere l’archiviazione dell’indagine a carico del figlio Andrea. Il collega di Lovati che gestiva direttamente i rapporti con Sempio, Federico Soldani, è già indagato per induzione indebita.

Lovati ha dichiarato di avere incassato come parcella 15mila euro in contanti, un terzo della cifra totale, e di non sapere nulla della destinazione del resto della somma. Solo nelle prossime settimane si capirà se la versione ha convinto i pm.