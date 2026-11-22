Poco prima della mezzanotte, i carabinieri della stazione di Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino tunisino 21enne, con precedenti, gravemente indiziato del reato di fuga pericolosa, per non aver ottemperato all’alt dei carabinieri e hanno denunciato una 26enne italiana per detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.

In particolare, il giovane, domiciliato a Fonte Nuova, mentre si trovava alla guida di un’auto Peugeot 208, con a bordo due passeggeri, la 26enne anche lei di Fonte Nuova e un altro cittadino tunisino di 20 anni, alla vista del posto di controllo, in via Candia, a Roma, non si è fermato all’alt imposto dai militari, dandosi alla fuga.

Dopo un breve e rischioso inseguimento per le vie limitrofe, i militari sono riusciti a bloccare l’auto e a identificare gli occupanti. La perquisizione personale estesa a tutti i passeggeri ha permesso di rinvenire nella disponibilità della donna 26enne, un proiettile calibro 9x21 e un codice fiscale oggetto di furto. Al termine delle formalità di rito, il conducente è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo mentre, la giovane è stata denunciata in stato di libertà per porto abusivo di munizionamento e ricettazione.