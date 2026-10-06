Libero logo
Abbonamento Digitale

Dal wc al pendolo

Tangenti, la cronaca giudiziaria italiana supera la fantasia degli scrittori. L'ultimo esempio? Gaetano Armao...
di Lucia Espositomartedì 6 ottobre 2026
Dal wc al pendolo

1' di lettura

Pinocchio i suoi zecchini li nasconde sotto la lingua, finché quei truffatori del Gatto e la Volpe non lo convincono a seminarli nel Campo dei Miracoli: ne spunterà un albero carico di monete.

Don Abbondio, prima di rifugiarsi nel castello dell’Innominato, affida il suo gruzzolo a Perpetua che lo sotterra ai piedi del fico, nel Conte di Montecristo il tesoro della famiglia Spada è in una grotta. Ma la fantasia degli scrittori non regge il confronto con la realtà.

È la cronaca giudiziaria ad aver disegnato la più spassosa mappa del tesoro d’Italia. Indimenticabili il pouf di Duilio Poggiolini, imbottito di lingotti anziché di gommapiuma, e la mazzetta di Mario Chiesa affidata allo sciacquone. Da allora i contanti sono saltati fuori da una scatola di scarpe Adidas, da reggiseni, mutande e, misteriosamente, perfino dalla cuccia di un cane.

Ora la mappa si arricchisce di un nuovo forziere: l’orologio a pendolo in cui Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia, indagato per corruzione, avrebbe custodito i soldi illeciti.

Una scelta quasi scontata, che infatti non fa una grinza: da sempre il tempo è denaro.

tag
gaetano armao
corruzione
tangenti
poggiolini
mario chiesa

Adiós Pedro Sanchez, scandalo corruzione: il Congresso chiede le sue dimissioni

L'ora del passo indietro Pedro Sanchez scaricato dagli alleati: "Faccia come Starmer, si dimetta"

Procura di Roma Ponte sullo Stretto, altro siluro delle toghe: tre indagati per corruzione

ti potrebbero interessare

Ranucci, le accuse bomba in Rai: le mail a Lavitola, gli insulti ai colleghi

Ranucci, le accuse bomba in Rai: le mail a Lavitola, gli insulti ai colleghi

Garlasco, lo sfogo clamoroso di Vittorio Feltri: "Solo un idiot*** può pensarlo"

Garlasco, lo sfogo clamoroso di Vittorio Feltri: "Solo un idiot*** può pensarlo"

Redazione
La scuola in gita al corteo dei pro-Pal

La scuola in gita al corteo dei pro-Pal

Lorenzo Cafarchio
I dieci errori dietro la strage di Crans

I dieci errori dietro la strage di Crans

Pietro Senaldi