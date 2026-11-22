Sul bordo del tavolino, uno sopra l’altro, ci sono sette quaderni. Sono di varie dimensioni e colori, tenuti insieme da un nastrino tricolore. Massimiliano Latorre, uno dei due marò (l’altro era Salvatore Girone) accusati in India (nel 2012) di aver ucciso due pescatori sulla petroliera “Enrica Lexie” e, dopo un calvario di dieci anni, assolti dal Gip di Roma, li accarezza con dolcezza mentre parla, come se gli dessero forza. «Sono gli appunti, le riflessioni, le emozioni, i ricordi che mi sono scritto durante i giorni passati là in carcere. Non li sfoglio mai, ma so che lì dentro c’è tutto. Sono “le mie prigioni”».

Scusi, e quel lucchetto in ferro mezzo arrugginito?

«Chiudeva la nostra cella. Quando ce ne siamo andati l’ho portato via nascondendolo in una delle tante tasche della mimetica».

Massimiliano, poi raccontiamo meglio del carcere. Intanto, però, una curiosità: che ci fa a Ferrara?

«Mi sono trasferito qui due anni e mezzo fa quando sono andato in pensione: volevo stare in questa zona e mia moglie conosceva già la città. Roma, dove avevo vissuto gli ultimi 8 anni, era troppo cara per un pensionato».

Come mai ha uno sguardo malinconico?

«Quando ho smesso di lavorare non mi hanno nemmeno salutato - l’unico che mi ha ricevuto e ascoltato, con tanta umanità, è stato Guido Crosetto, ministro della Difesa né fatto fare un brindisi con i colleghi. Ne ho preso atto, ma è stato un altro pugno nello stomaco. Anche perché la verità è che sono stato messo nelle condizioni di andare via».

In che senso?

«Dopo il periodo di convalescenza ero stato destinato a Roma presso lo Stato Maggiore della Difesa. Con il generale Claudio Graziano e il suo entourage mi sono trovato benissimo, ma con i successivi Capi di Stato Maggiore ero stato relegato in un altro ufficio senza alcuna mansione effettiva, guardavo il computer e basta. Capisco che dopo la malattia...».

...intende l’ictus che l’ha colpita in India?

«Sì, mi ha destabilizzato: quando sono tornato in Italia, per due anni e mezzo, sono rimasto fuori dal mondo. Non mi rendevo conto nemmeno dove fossi».

Diceva che dopo la malattia...

«...non avrei potuto svolgere il ruolo di prima, ma tra quello e niente il divario è troppo grande. Ho sofferto più per come sono stato trattato qui in Italia, soprattutto alla fine, che per il carcere in India. Mi aspettavo rispetto, invece mi hanno umiliato».

Ma perché? Si può dire che, anche una volta tornato, era scomodo?

«Assolutamente sì. Quando si è chiusa la vicenda ho cercato spiegazioni sui comportamenti nei miei confronti, per avere chiarimenti ad alto livello, nella scala gerarchica militare ma soprattutto in quella istituzionale, ma sono rimasto inascoltato. E poi sa cosa è accaduto?».

Cosa?

«Che qualcuno si è divertito a mettere in giro certe voci assurde e false».

Tipo quella che lei avrebbe fatto causa allo Stato?

«Sì e mi ha fatto male due volte, perché chi poteva prendere le mie difese a livello istituzionale non l’ha fatto».

Come è andata realmente?

«Ho fatto una richiesta di mediazione, per chiedere che lo Stato mi desse un riconoscimento, che però non ha avuto esito positivo. A quel punto il mio avvocato Fabio Anselmo mi ha detto: l’unica cosa che si può fare adesso è la causa allo Stato. Ma Alessandro, secondo lei io potevo fare una cosa del genere? Moralmente come mi sarei sentito?».

Quindi ha detto no. E chi, allora, ha messo in giro la fake-news?

«La sola spiegazione che mi sono dato è che sia stato qualcuno che mi voleva screditare, magari chi avevo estromesso dalla mia difesa dopo l’arbitrato, gente che non aveva avuto un comportamento corretto. Calcoli che tutto è successo 10 mesi dopo la nostra assoluzione (31 gennaio 2022 ndr), che tra l’altro è passata inosservata».

In che senso?

«La notizia dell’archiviazione, in India, non è finita nemmeno in una breve sui giornali, ma anche qui Italia nessuno si è fatto vivo: non i ministri della Difesa e degli Esteri, non i vertici del San Marco, al contrario di tanti colleghi diventati veri amici. Pensi che molta gente, ancora oggi, mi ferma per chiedermi: “Ma poi la vostra storia come è finita?”. È anche per questo motivo che ho deciso di pubblicare il libro “Il sequestro del marò”».

È uscito nel novembre del 2022.

«L’ho scritto quando ero ancora in servizio, non da pensionato, e ne ho spedita una copia a tutti i ministri e al Quirinale. Così, se qualcuno avesse voluto qualche spiegazione, avrebbe saputo dove trovarmi. Ma nessuno si è fatto vivo...».

Diceva che ora è in pensione: cosa fa?

«Collaboro con l’Associazione nazionale carabinieri, con gli Alpini e con la Società NEMO della Fisa (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) di Paolo Bratti: mi sono abilitato come pilota soccorritore per le moto d’acqua. Un’attività di volontariato che mi dà soddisfazione».

E quando è in giro la riconoscono?

«Sempre. E in molti mi chiedono in che rapporto sono rimasto con Salvatore Girone, l’altro marò».

Cosa risponde?

«Siamo stati colleghi, ma fuori dal lavoro non ci siamo mai frequentati. E poi quando siamo tornati in Italia, fino alla chiusura dell’arbitrato, abbiamo avuto l’obbligo di non sentirci, né noi né i nostri familiari».

Poi?

«Quando sono andato a incontrare Papa Francesco ho fatto richiesta anche per lui. E siamo andati insieme».

Quindi non è vero che avete litigato?

«Macché, altra falsità. Semplicemente, ora che è finito tutto, ognuno ha preso la sua strada ed è tornato alla sua vita come prima di questa assurda vicenda».

A proposito di età, facciamo un salto indietro e torniamo al giovane Massimiliano Latorre.

«Nasco a Taranto il 25 maggio 1967 e sono un bambino molto vivace. Ricevo un’educazione rigida perché il mio babbo Tommaso, costruttore edile, è molto severo. Purtroppo, però, muore quando ho solo 14 anni. Mamma Carmela, invece, l’ho persa pochi anni fa».

Studi?

«Mi iscrivo a un corso per perito elettrotecnico, ma decido di provare la carriera militare e a 17 anni entro in Marina. Dopo 7 anni di servizio il comandante della base in Sicilia, dove sono destinato in qualità di artificiere, mi fa presentare domanda per il Battaglione San Marco e supero tutte le prove».

Prima esperienza in mare?

«Nell’agosto 1985 imbarco sulla nave Lupo, a dicembre scatta un allarme e facciamo sei mesi fuori. È il periodo in cui Gheddafi lancia i missili su Lampedusa e una notte ci troviamo a un miglio e mezzo dal punto di caduta dei suoi due Scud. Impressionante».

Altre missioni, invece, da marò?

«In Albania, Kosovo e, nel 2007, in Afghanistan. Poi inizio l’esperienza di presidio antipirateria sulle navi commerciali».

E, il pomeriggio del 15 febbraio 2012, a bordo della “Enrica Lexie”, petroliera (scarica) battente bandiera italiana, accade l’incidente che le cambia la vita.

«Il comandante ci avvisa che c’è un barchino che punta verso di noi, io inizio il monitoraggio dal radar e poi, quando l’ho a portata ottica, ho la conferma del comportamento tipico dell’abbordaggio. Si avvicina sempre più e inizio ad applicare le regole di ingaggio».

Cioè sparare?

«No, prima ci sono delle procedure previste: proviamo a contattarlo via radio ma non risponde, poi facciamo segnalazioni con il grande faro di plancia e altre operazioni. A quel punto, poi, esplodiamo una prima raffica di avvertimento in mare. Niente.

Girone, intanto, col binocolo, vede uomini armati a bordo. Allora spariamo una seconda e una terza raffica, ma sempre in acqua».

E la barca se ne va?

«Sfila via, cerca di invertire la rotta un paio di volte come per correrci dietro e poi si allontana verso il mare aperto».

Tutto tranquillo?

«Sì, ma dopo un paio d’ore il comandante della nave ci dice: “Mi hanno chiamato dalla capitaneria di porto dell’India, comunicando che hanno catturato due imbarcazioni e vorrebbero che andassimo a terra per vedere se le riconosciamo”. Quella, però, non è una decisione che dovrei prendere io, ma la mia catena di Comando. E così trasferisco l’informazione alla Centrale Operativa di CINCNAV (Comando in Capo della Squadra Navale ndr) e, dopo vari passaggi tra l’armatore e il mio comando, entriamo in acque territoriali e poi ancoriamo».

E che succede?

«A quel punto, al comandante, arriva un fax dall’armatore in cui, oltre a mostrarci l’immagine del peschereccio, ci viene comunicato che vi sarebbero dei morti. Appena vediamo la foto, però, ci accorgiamo tutti che quella non è la barca che aveva tentato l’abbordaggio: è diversa per forma, dimensione e colori».

Un trappolone, insomma?

«Il giorno dopo arrivano una cinquantina di militari armati, con il Comandante delle Capitanerie di porto ed il capo della Polizia, veniamo interrogati e ci fermano: dovremmo scendere a terra incappucciati perché accusati di omicidio, ma grazie all’aiuto del console Gianpaolo Cutillo riusciamo a evitare almeno quell’umiliazione. E prima di scendere pretendo di poter registrare sul giornale di chiesuola della nave (il registro ufficiale di bordo ndr) che ci rechiamo a terra, ma in disaccordo con quella decisione».

Finite in una specie di pre-carcere per 14 giorni, poi l’udienza, l’arresto e il trasferimento nella prigione di Trivandrum. Come è l’impatto?

«Vorrebbero darci l’abbigliamento tipico dei detenuti - pantaloni e giacca -, ma ci rifiutiamo dicendo che siamo militari. E alla fine, grazie all’intervento dell’Ambasciatore Staffan De Mistura, otteniamo la possibilità di tenere la divisa, che per me è anche il significato di non mollare mai. Come dire: “Io sono un italiano” con quel prezioso scudo tricolore sul braccio ed il patch del reparto sull’altro braccio».

Massimiliano, come è la cella?

«Tre metri per cinque, due letti e un “bagno”».

Come vi trattano?

«Non gli permettiamo di trattarci male. Una volta mettono le mani addosso a Girone per perquisirlo e mi ribello, faccio capire che non ci devono toccare perché siamo militari».

Dopo tre mesi, il 2 giugno 2012, uscite su cauzione (142mila euro) e andate ai domiciliari in albergo fin quando, prima a Natale 2012 e poi il 22 febbraio 2013, tornate in Italia in licenza per le vacanze e per le elezioni. Ma la seconda volta scoppia il caos: il ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata annuncia che non rientrerete in India.

«A distanza di 10 giorni, però, veniamo convocati dal ministro della Difesa, il quale ci spiega che al COPASIR è stato votato all’unanimità il nostro rientro là. Io resto senza parole, chiedo di uscire per consultare gli avvocati e non li trovo. Li chiamo al telefono e chiedo cosa posso fare per non dover tornare. Risposta: “Togliti la divisa e vai a zappare i pomodori”».

Mai pensato di fuggire veramente?

«Eravamo innocenti, perché mai saremmo dovuti scappare?».

Ma il rischio di pena di morte era reale?

«Certo e ho avuto paura perché mi rendevo conto che si faceva un passo avanti e quattro indietro».

Voi tornate a Nuova Delhi e poco dopo il ministro Terzi si dimette per polemica con la decisione del governo. In un’intervista a L’Espresso, più avanti, sempre lui spiegherà che la situazione in cui vi trovavate era frutto di «un vergognoso errore di Monti su istigazione di Passera (Corrado Passera, all’epoca ministro dello Sviluppo economico e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ndr)». Aggiungendo che «le motivazioni che mi vennero vibratamente rappresentate da Monti e Passera per ribaltare la decisione di trattenere i marò in Italia erano fondate su ragioni di natura economica, dei danni che avrebbero subito le nostre imprese e delle reazioni indiane».

Ricostruzione verosimile?

«Io non ero presente quindi non saprei dare una risposta. Ma il Ministro Terzi non è mai stato querelato per ciò che ha detto a L’Espresso: questo avallerebbe l’ipotesi. Ormai eravamo diventati, a tutti gli effetti e nostro malgrado, pedine di un aspro “gioco” nazionale e internazionale e di interessi politici ed economici».

Tornati in India, a quel punto, venite ospitati dall’ambasciata italiana.

Perché quella smorfia?

«Non ci siamo mai sentiti a casa nostra, eravamo in casa ma non a casa. Percepivamo di non essere graditi».

Il 31 agosto 2014 lei, improvvisamente, sta male.

«Vengo colpito da un ictus, causato dallo stress, e il nostro governo ottiene la possibilità di farmi tornare in Italia per essere curato. Poi la situazione si sblocca e torna anche Girone».

Massimiliano, ultime domande veloci.

1) Musica preferita?

«Pink Floyd».

2) Film che la rilassano?

«Quelli di Checco Zalone, Albanese e le gag di Uccio de Santis».

3) Per porre fine alla vicenda lo Stato italiano ha pagato qualcosa?

«Un’offerta risarcitoria, accettata dalla Corte suprema indiana, pari a 1,1 milioni di euro».

4) La politica come si è comportata con voi?

«La destra è stata quella che più ha portato all’attenzione il caso, anche se la situazione si è risolta quando, date le continue richieste dell’India, l’allora Governo Renzi si è reso conto di non avere più vie di uscita se non quella di avviare l’arbitrato».

5) Che fine ha fatto il presunto peschereccio dell’incidente?

«Vicenda incredibile. Il tribunale indiano l’ha posto sotto sequestro, ma anziché affidarlo in custodia ad un soggetto terzo come previsto anche nelle nostre normative, ha pensato “bene” di ridarlo al suo legittimo proprietario, il quale ha tolto tutto e l’ha rimesso in mare eliminando così totalmente la possibilità di svolgere eventuali indagini. Poi è colato a picco nell’estate del 2012. I due pescatori morti, invece, stranamente sono stati cremati nel giro di 24 ore malgrado fossero cattolici».

6) Non abbiamo parlato della sua vita privata.

«Ho quattro figli da due matrimoni precedenti, la primogenita si chiama Giulia Carmela e lavora nella Polizia Penitenziaria. Il 15 giugno 2019 mi sono risposato con Paola, che conoscevo da ragazzino ed è ritornata nella mia vita quando è scoppiato il nostro caso».

7) A proposito del vostro caso: è stato così famoso che era nato un meme che diceva: “E i marò?”

«L’ho sempre preso con il sorriso, così come lo sketch di Luca e Paolo del marzo 2024».

8) Qualcuno con cui le piacerebbe andare a cena?

«Chico Forti. Ho sempre seguito il suo caso sentendomi vicino a lui».

9) Qualcuno che invece vorrebbe riabbracciare?

«Toni Capuozzo: ci ero affezionato a livello umano. Poi, oltre mio padre e mia madre, anche Berlusconi. Lo incontrai a cena e mi disse che si era proposto di trattare direttamente lui con l’India, se gli avessero dato carta bianca. Che non gli concessero».

Ultimissima domanda: ci tornerà mai in India da turista?

«Lei che dice?».