Giovanni Perantoni, coordinatore comunale di Futuro Nazionale a Lazise (Verona), è stato vittima di un’aggressione nei pressi del centro commerciale di Affi (Verona), venendo ferito al volto. Lo denuncia il consigliere regionale veneto e coordinatore provinciale del movimento, Stefano Valdegamberi, che ha sottolineato “il gesto di coraggio e senso civico dimostrato quando Perantoni è intervenuto nel tentativo di fermare un’aggressione e difendere una persona in difficoltà. Un gesto di generosità e responsabilità che purtroppo gli è costato una coltellata al volto, secondo quanto da lui raccontato”.

Il militante di FnV sarebbe stato aggredito da due donne. Secondo la ricostruzione da lui riferita in un video, tutto sarebbe iniziato all’interno di un bar dove un uomo, indicato nel racconto come “di origine marocchina”, dopo avere avuto atteggiamenti provocatori nel locale avrebbe colpito con un pugno un 50enne. Perantoni sarebbe intervenuto, due donne che accompagnavano l’uomo lo avrebbero gettato a terra e, durante la colluttazione, lui sarebbe stato ferito al volto da una di loro.

L’uomo e le due donne si sarebbero poi allontanati. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri e un’ambulanza. “Abbiamo superato ogni limite. Non possiamo più assistere impotenti a episodi di violenza gratuita, aggressioni con coltelli e bande di giovani che seminano paura nelle nostre città. E’ arrivato il momento di dire basta e di passare dalle parole ai fatti”, ha concluso Valdegamberi.