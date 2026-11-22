È stato arrestato alle prime luci dell’alba dalla Polizia di Stato l’uomo ritenuto responsabile del grave incidente avvenuto ieri in via Torcicoda, a Firenze, dove una donna di 82 anni è stata travolta durante la fuga di un motociclista che aveva appena eluso un controllo delle forze dell’ordine. L’anziana, soccorsa dagli agenti e affidata al personale sanitario, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. L’episodio ha avuto origine nel primo pomeriggio di ieri, quando alla Sala operativa della Questura è arrivata, attraverso l’applicazione Youpol, una segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio. Una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo aver intercettato lo scooter utilizzato dal sospettato, ha intimato l’alt per procedere a un controllo.

Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga a bordo del motoveicolo, mettendo in atto una serie di manovre pericolose e violando ripetutamente il Codice della strada. Durante l’inseguimento, giunto in via Torcicoda, avrebbe gettato sulla strada un quantitativo di sostanza stupefacente, successivamente recuperato dagli agenti e risultato essere cocaina dopo le analisi della Polizia scientifica. La fuga è proseguita con un tratto percorso contromano. Poco dopo, il motociclista ha investito la donna di 82 anni che stava attraversando la strada. Senza fermarsi a prestare soccorso, ha abbandonato lo scooter ed è fuggito a piedi, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Gli agenti intervenuti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi all’anziana, richiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo, d’intesa con l’autorità giudiziaria, la Squadra mobile di Firenze ha avviato le indagini per identificare e rintracciare il responsabile.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba gli investigatori hanno individuato l’uomo all’interno di un’auto abbandonata nei pressi di un parcheggio, procedendo al suo arresto dopo aver informato il pubblico ministero di turno. Si tratta di un cittadino irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita perché gravemente indiziato dei reati di fuga pericolosa, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli adempimenti di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Firenze Sollicciano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.