La moglie lo tradisce con l’amico e ora il marito chiede indietro la casa. L’uomo ha deciso di rivolgersi alla giustizia per ottenere la revoca della donazione della casa che aveva intestato anche alla moglie, dopo aver scoperto che la donna lo aveva tradito con un amico di famiglia. Eppure il Tribunale civile di Varese ha respinto la sua richiesta, stabilendo - ricostruisce Il Messaggero - che l’azione legale fosse stata avviata troppo tardi rispetto ai termini previsti dalla legge. Ma non solo, perché dopo il danno anche la beffa: il 57enne dovrà pagare circa 5mila euro per le spese legali sostenute nel procedimento.

La donna, dal canto suo, ha manifestato la volontà di rientrare nell’abitazione che un tempo condivideva con il marito e le figlie, chiedendo di poter tornare a viverci.

In ogni caso per chiedere la revoca di una donazione per ingratitudine è previsto un termine di un anno, che nel caso in esame era già decorso quando l’uomo ha presentato la propria domanda. La causa era stata infatti avviata nel 2025, ma secondo i giudici l’azione avrebbe dovuto essere intrapresa già nel 2024. Il tradimento, infatti, era emerso nel procedimento di separazione conclusosi nel 2023 davanti al Tribunale di Busto Arsizio.