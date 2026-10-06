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Ranucci, le accuse bomba in Rai: le mail a Lavitola, gli insulti ai colleghi

martedì 6 ottobre 2026
Ranucci, le accuse bomba in Rai: le mail a Lavitola, gli insulti ai colleghi

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- Primo stop a Ranucci: la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di Lavitola: "Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui". 
- Alessandro Sallusti: perché è falso dire che le tasse sono aumentate. 
- Il sermone di Benigni battuto da Gerry Scotti. 
- Dalla casa alle scuole: la sinistra soffia sul fuoco. 
- "Io sono Giorgia Meloni", la premier blinda la sua voce. 
- Richard Gere ci fa la morale sui migranti. 
- Calabresi punge i compagni: "Chi usa mio padre è solo un miserabile". 
- Altre ombre sul Ris: reperti distrutti nel 2016, prima dell'ok del giudice. 
- Scontro sulla Federcalcio, rimedio all'italiana: esce Malagò, entra Malagò. 
- "Libera": dal wc al pendolo.

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alessandro sallusti
giorgia meloni

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