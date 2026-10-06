Ranucci, le accuse bomba in Rai: le mail a Lavitola, gli insulti ai colleghi

- Primo stop a Ranucci: la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Il verbale di Lavitola: "Sigfrido interessato al sondaggio politico su di lui".

- Alessandro Sallusti: perché è falso dire che le tasse sono aumentate.

- Il sermone di Benigni battuto da Gerry Scotti.

- Dalla casa alle scuole: la sinistra soffia sul fuoco.

- "Io sono Giorgia Meloni", la premier blinda la sua voce.

- Richard Gere ci fa la morale sui migranti.

- Calabresi punge i compagni: "Chi usa mio padre è solo un miserabile".

- Altre ombre sul Ris: reperti distrutti nel 2016, prima dell'ok del giudice.

- Scontro sulla Federcalcio, rimedio all'italiana: esce Malagò, entra Malagò.

- "Libera": dal wc al pendolo.