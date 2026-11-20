Storie di immigrati violenti e integrazione mancata (e forse impossibile). A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio affronta ancora una volta il tema della convivenza con l’Islam radicale, tra criminalità quotidiana e incompatibilità culturale, e il condirettore di Libero Pietro Senaldi riassume in poche battute il punto della questione.

“Al loro Paese sarebbero in carcere? Io credo che nel loro Paese se uccidessero un pensionato sarebbero in carcere”, riflette Senaldi riguardo a certi immigrati. “Qualcosa in più, qualcosa in più”, conferma Del Debbio con amarezza. “Lì gli taglierebbero le mani, noi qui gliele stringiamo, gli diciamo complimenti…”, è la battuta sarcastica di Senaldi che strappa un applauso convinto al pubblico in studio.

"Al loro Paese sarebbero in carcere"



Pietro Senaldi a #drittoerovescio sugli immigrati violenti pic.twitter.com/kN5v6ASuE4 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2026

“Questi signori fanno parte delle famose risorse, che dovevano venire in Italia ad aiutarci, che dovevano venire in Italia a pagare le pensioni dei nostri anziani - prosegue nel suo ragionamento Senaldi -. Invece vediamo che non vengono a pagare le pensioni, vengono a rubare le pensioni dei nostri anziani quando non li ammazzano, come è successo nel caso del 92enne”. Simona Bonafè, deputata del Pd, ascolta in silenzio.

"Questi signori fanno parte delle risorse che dovevano venire in Italia ad aiutarci e a pagare le pensioni dei nostri anziani"



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“Quindi cosa succederà? Noi l’avevamo detto subito, non ci sono le condizioni per garantire a queste persone una vita agiata qui in Italia - ricorda il condirettore di Libero -. Vengono qui, non hanno le condizioni, gli sono state raccontate un sacco di balle, fanno violenze, anziché pagarci le pensioni ce le rubano. Ma temo che il peggio abbia a venire, perché poi per tenerli buoni succederà che gli daremo il reddito di cittadinanza per non farci ammazzare. Cioè loro dovrebbero venire qui a pagare le pensioni. Succederà che per non farli ammazzare i nostri anziani dovremmo pagarli noi e mantenerli a vita”.