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El Koudri tenta il suicidio in carcere: come si è salvato il terrorista di Modena

mercoledì 7 ottobre 2026
El Koudri tenta il suicidio in carcere: come si è salvato il terrorista di Modena

1' di lettura

Salim El Koudri, il 31enne accusato della strage del 16 maggio scorso a Modena, ha tentato il suicidio all'interno del carcere Sant'Anna ingerendo un ingente quantitativo di farmaci. Lo si apprende dall'edizione online de Il Resto del Carlino, che ha dato notizia del grave episodio avvenuto nella struttura penitenziaria emiliana. L'uomo avrebbe rubato i farmaci a un compagno di detenzione.

L'uomo, custodito nella sezione Icare riservata ai detenuti sottoposti a sorveglianza per rischio autolesionistico, è stato soccorso dal personale di custodia e trasportato d'urgenza in ospedale in stato di incoscienza. A seguito delle cure ricevute al Pronto Soccorso, El Koudri si è ripreso e non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto sono state avviate verifiche per accertare come l'indagato — nei cui confronti nei giorni scorsi la perizia psichiatrica dell'incidente probatorio ha confermato la piena capacità di intendere e di volere — sia riuscito a procurarsi e ad accumulare i medicinali.

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