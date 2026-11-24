Novità importanti per chi percepisce una pensione di reversibilità. Dal 2027, sono destinate ad aumentare le soglie oltre le quali l’Inps applica le riduzioni degli assegni ai superstiti. Stando a questi aumenti, potrebbe esserci un cambiamento per alcuni pensionati, che eviterebbero decurtazioni o beneficerebbero di tagli meno pesanti, conservando una quota maggiore della pensione. L’Inps tende a chiarire che non si tratta d una nuova agevolazione, ma di un effetto di rivalutazione annuale del trattamento minimo utilizzato per calcolare i limiti di redditi. Le percentuali rimarranno di riduzione invariate: 25%, 40% e 50%.

Nel 2026, il trattamento minimo è pari a 611,85 euro mensili. Per il 2027, secondo le stime più recenti, la rivalutazione potrebbe arrivare al 3,2%, portando il minimo a circa 631,43 euro. Non c’è ancora certezza, ma si tratta di una nuova simulazione. Si attende la percentuale ufficiale che sarà stabilita dal ministero dell’Economia. Con questa ipotesi, fino a circa 24.626 euro di reddito annuo la reversibilità verrebbe corrisposta senza riduzioni. Superata questa cifra, partirebbero le riduzioni. Fino a 32.834 euro, scatterebbe un taglio del 25%. Per redditi superiori ma comunque non oltre i 41.043 euro, la decurtazione salirebbe al 40%. Oltre quest’ultima soglia, raggiungerebbe il 50%. Per capire cosa cambia, basta vedere il confronto con il 2026. Quest’anno, la prima riduzione scatta oltre 23.862,15 euro annui, mentre il taglio massimo si applica superati i 39.770,25 euro.

Se dovesse essere confermata la rivalutazione del 2027, la soglia per conservare integralmente l’assegno aumenterebbe di circa 764 euro, mentre quella a per evitare la decurtazione più elevata salirebbe di oltre 1.270 euro. Per stabilire la riduzione non viene conteggiato l’Isee della famiglia, ma il reddito personale del titolare della pensione di reversibilità. Vengono calcolati stipendi, redditi da lavoro autonomo, altre pensioni e quelli derivanti da immobili diversi dall’abitazione principale. Sono invece esclusi la stessa pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni, il reddito della prima casa e gli arretrati sottoposti a tassazione separata. I redditi vengono considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ci sono due tutele. La prima riguarda le famiglie in cui sono presenti figli minorenni, studenti o inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti: in questi casi le riduzioni legate al reddito non si applicano. La seconda deriva da una sentenza della Corte costituzionale del 2022, recepita dall’Inps nel 2023. La Consulta ha stabilito che la decurtazione non può superare l’ammontare dei redditi aggiuntivi percepiti dal beneficiario.