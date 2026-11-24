Crediti fiscali per decine di milioni di euro generati grazie ai lavori con il Superbonus 110% per palazzi totalmente abusivi, tra cui anche un ex hotel ecomostro. E’ quanto scoperto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere a Castel Volturno (Caserta) in relazione ad una una quindicina di fabbricati tutti situati nella località Villaggio Coppola, la frazione interamente abusiva costruita a cavallo degli anni ’60 e ’70.

Un’indagine che, dopo il passaggio di fine ottobre davanti al gip, che aveva disposto il sequestro di somme di danaro e beni per quasi 38 milioni di euro a carico di due società (trenta milioni per la Edil Tekno Consulting Group Spa, sette per la Costruttori Normanni Scarl), ha retto anche davanti al Tribunale del Riesame, che ha confermato il sequestro riducendo però il valore dei crediti ritenuti illeciti, passati dai quasi 38 milioni a poco più di dieci (10. 291.937 euro). Resta dunque in piedi l’impianto accusatorio ipotizzato dalla Procura sammaritana guidata da Pierpaolo Bruni, che coinvolge undici persone, tra cui quattro componenti della famiglia napoletana Moccia, noti imprenditori del cemento, e l’imprenditore Raffaele Pizzi, ex assessore comunale ad Aversa.

Tra gli edifici oggetto dei lavori con il superbonus figura Palazzo Marina, un ecomostro di otto piani e 104 appartamenti affacciato sul lungomare, simbolo dell’abusivismo edilizio sul litorale di Castel Volturno - anni fa erano state abbattute le note Torri di Villaggio Coppola - che la Procura aveva già fatto sequestrare nell’aprile 2025 ipotizzando una lottizzazione abusiva, sempre a carico dei Moccia, iniziata decenni fa e proseguita fino ad oggi anche grazie ai lavori del superbonus. Un anno e mezzo fa già dunque si ipotizzava la truffa, su cui si sono poi concentrati gli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, i quali hanno scoperto che l’operazione illecita avrebbe coinvolto anche altri palazzi di Villaggio Coppola.

La truffa sarebbe stata consumata, secondo gli inquirenti, falsificando le licenze edilizie fornite all’amministrazione finanziaria per accedere ai benefici del superbonus; gli indagati avrebbero presentato copie di licenze risalenti al 1964, ma gli originali delle licenze non sono stati trovati al Comune di Castel Volturno. Inoltre dalle immagini aeree risalenti agli anni ’60, è emerso che i palazzi non erano stati ancora completati nel 1967, data spartiacque per la legge del 2020 che ha introdotto il superbonus, e che impedisce agli edifici totalmente abusivi realizzati appunto dopo il 1967, di accedere ai benefici del 110%.

“Oltre 10 milioni di euro di crediti d’imposta sequestrati nell’ambito di un’indagine su presunti illeciti legati al superbonus 110%, con lavori che avrebbero interessato interi palazzi e condomini abusivi. Quanto emerge dall’inchiesta di Castel Volturno dimostra ancora una volta che disastro abbia prodotto il superbonus voluto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Spacciata dalla sinistra come una misura per far ripartire il Paese a beneficio degli italiani, quella norma scritta senza controlli adeguati ha invece aperto una voragine nei conti pubblici e lasciato spazio a presunte truffe milionarie che finiscono per pesare sulle tasche dei cittadini onesti. È l’ennesima vicenda che riporta alla luce quanto fosse necessario mettere ordine nel sistema dei bonus edilizi. È esattamente ciò che questo governo ha fatto, correggere le storture di un sistema che finiva per favorire i furbetti anziché i lavoratori onesti. La stagione degli sprechi è chiusa e non si ripeterà: la nostra priorità sono le famiglie, le imprese e i conti in ordine, sempre nel rispetto delle regole”. Così in una nota la vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.