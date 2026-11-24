Tra le intercettazioni che hanno coinvolto l’ex-capo della Polizia, Gianni De Gennaro ce n’è anche una pesante su Arnaldo La Barbera, ex-capo della Squadra mobile di Palermo e riguarda le conversazioni della figlia Serena, captate dal ROS nel 2023. Parlando con la madre, Serena fa riferimento a Gianni De Gennaro, dicendo: “Perché lui non è mai uscito in queste vicende?”. E aggiungendo: “Quando non ci sarà più uscirà il delirio”. La frase ha insospettito i magistrati di Caltanissetta, che hanno approfondito i rapporti tra De Gennaro e La Barbera, sospettato di aver sottratto l’agenda rossa di Borsellino e di aver contribuito al depistaggio sul falso pentito Scarantino.

Un tema caldo anche nel salotto di “Quarta Repubblica”, dove viene mandato in onda lo stralcio di una delle intercettazioni a carico di De Gennaro, mentre parla con la sua collaboratrice. Quest’ultima chiede: “E ora che dobbiamo fare?”. De Gennaro commenta duramente: “Vabbè insomma, poi vedi la biologia risolve i problemi…”. La donna contesta: “Eh però per chi rimane…”. De Gennaro è cinico: “E vabbè se ne va ad un certo punto”. Si rientra in studio e Porro chiede alla giornalista del TG4, Ludovica Bulian: “Cos’è questa intercettazione Lodovica?”. La giornalista spiega: “Parlavano proprio De Gennaro e la sua collaboratrice dei servizi segreti, che è la sua fidata da una vita. Parlavano di La Barbera e quella frase ‘la biologia risolve i problemi’ è chiaro che ha fatto alzare le antenne dei magistrati”. A quel punto interviene Porro che chiede lumi: “Spiega bene a casa”. La Bulian, allora, aggiunge: “Risolve tutti i problemi la biologia vuol dire che la morte porta via con sé i segreti, perché la Barbera è morto prima che si arrivasse ad accettare la sua responsabilità sul depistaggio”.