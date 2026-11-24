Premi start e sciopera con noi: in questi giorni in cui spopola GTA VI, la Cgil ha scelto un modo interattivo per invogliare studenti e lavoratori a scendere in piazza per manifestare contro il Governo Meloni. Per lo sciopero del 20 novembre scorso, la Cgil di Maurizio Landini ha lanciato il giochino “20N – Scendi in piazza anche tu”.

Di cosa si tratta? Un videogioco dalla grafica anni Ottanta in stile Super Mario, in cui bisogna arruolare manifestanti, evitare gli infiltrati e schivare i poliziotti. Si sceglie di partire da una delle tredici piazze lombarde e si parte in solitaria, reclutando manifestanti lungo il percorso della protesta reale. A Milano, da piazzale Cadorna a piazza della Scala. Il megafono attira nuovi adepti, la bandiera raddoppia le adesioni, lo striscione fa da scudo. Bisogna reclutare manifestanti, ma anche evitare di perdere numero. Le transenne costano il 15% dei manifestanti, gli infiltrati il 20%, i cordoni di polizia - con tanto di camionetta - il 30%. La Cgil ha anche usato un celebre slogan di sinistra, “Resisti”, che sostituisce il “Game Over”.

Un giochino che permette anche di ‘crescere’. Si passa da “presidio combattivo”, poi si passa alla “piazza piena”, alla “marea umana” e infine allo “sciopero storico”. Poi la Cgil lancia l’appello: “Ora scendi in piazza davvero”. Peccato che, in questo momento storico, anche un videogioco diventa educativo: non sembra essere un buon insegnamento dire ai giovani di scappare dalle forze dell’ordine, che hanno come compito quello di preservare ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. E, soprattutto, lanciare un giochino proprio nei giorni d’uscita di GTA VI, che fa della violenza il suo cavallo di battaglia. Ma più che “Sol dell’Avvenire”, la sinistra sembra essersi avviata sul viale del tramonto.